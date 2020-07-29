У Польши, с которой Украина и Литва объединились в так называемый "Люблинский треугольник", нарастают новые проблемы с Евросоюзом.

Варшаве угрожают урезанием бюджета от ЕС, если она, как и обещает, выйдет из Стамбульской конвенции. Этот документ, который открыли к подписанию почти 10 лет назад в Стамбуле, вызывает споры среди либералов и приверженцев традиционных ценностей.

Конвенция защищает жертв домашнего насилия и обязывает бороться против какой-либо дискриминации, в том числе по сексуальной ориентации и гендерной идентичности (следить за выполнением конвенции обязано государство в лице министерства социальной политики).

А это рассматривается многими как подготовка к признанию однополых браков со всеми вытекающими последствиями. В Польше так считают консерваторы, которые укрепили власть после переизбрания президентом в июле этого года Анджея Дуды.

Документ подписали и ратифицировали 35 стран Европы. В частности, Польша подписала конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году. Но есть и те, кто ее не одобрил, например Россия и Азербайджан, а Болгария вообще признала ее неконституционной.

В Украине конвенция готовится к ратификации, что, впрочем, может вызвать серьезный скандал внутри Рады и не факт, что хватит голосов.

"Страна" разбиралась, почему Польша хочет выйти из Стамбульской конвенции и что это значит для Украины.

Гендерные уроки

Началось все с того, что польская неправительственная организация консервативных юристов Ordo Iuris начала собирать подписи под гражданской инициативой о том, что Польше надо выйти "из этой странной Стамбульской конвенции", усмотрев в ней расшатывание устоев традиционной польской семьи.

Ряд министерств поддержали инициативу консервативных юристов, а министр семейной политики Магдалена Малаг публично заявила о том, что Польша отзовет свою подпись.

Польские власти считают, что Стамбульская конвенция направлена против семьи.

Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро назвал текст конвенции "вредным", поскольку в нем содержится требование, чтобы школы учили детей о гендере с социологической точки зрения. Поэтому, по его словам, страна начнет готовить официальный процесс выхода страны из конвенции.

По его словам, статьи конвенции, касающиеся образования детей и молодежи, а также семейных отношений в контексте ЛГБТ, неприемлемы.

"Мы отвергаем ЛГБТ-стимулирование семейных отношений, что пропагандируют активисты левых и гомосексуальных кругов, которые хотят превратить свои убеждения в обязательный закон", - сказал польский министр.

Зиобро утверждает, что страна располагает достаточными правовыми инструментами для защиты жертв насилия в семье, а Стамбульская конвенция "продвигает идеологию гендера" и нарушает права родителей, требуя от школ обучать детей гендерной идеологии.

Кроме того, документ, по мнению Зиобро, "из идеологических соображений" причисляет семью, брак, культуру, традиции или религию к основным причинам такого насилия.

Стамбульская конвенция, по выражению министра, ведет к "дезорганизации общества и направлена против семьи и брака" - двух польских святынь. Министр имеет в виду два пункта конвенции, а именно те, что касаются борьбы с традиционным разделением ролей мужчины и женщины.

"Закон против насилия не может быть в защиту женщин или мужчин, необходимо бороться с насилием в любых проявлениях. Стамбульская конвенция направлена на борьбу с семьей, а не с насилием", - добавляет замминистра юстиции Польши Марчин Романовский.

К слову, в мае этого года, он уже называл Стамбульскую конвенцию "гендерным бредом".

Депутат сейма от оппозиционной партии "Гражданская платформа" Катаржина Осос ответила на это заявление парламентским запросом. Она потребовала, чтобы на заместителя министра юстиции были наложены взыскания.

Грозят "ударить по кошельку"

Так ЛГБТ-тема неожиданно стала одной из главных на президентских выборах в Польше, а Дуда, по словам экспертов, во многом победил за счёт критики однополых браков и усыновления детей гей-парами.

А выход из конвенции, как утверждает Зиобро, станет выполнением "предвыборных обещаний" (очевидно, имеется в виду как раз защита традиционных семейных ценностей).

В Польше люди уже выходят на протесты против выхода Стамбульской конвенции, среди активистов много женщин, которые считают, что жертв домашнего насилия станет больше.

Желание Варшавы отозвать подпись под Стамбульской конвенцией вызвало жесткую реакцию ЕС.

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич призвала Польшу не прибегать к такому шагу, назвав планы Варшавы "весьма прискорбными" и "огромным откатом назад" в вопросе защиты женщин.

А министр Франции по делам Европы Клеман Бон напрямую пригрозил, что Польша может получить "удар по кошельку" из-за новых механизмов в бюджете ЕС, если она покинет договор.

"Если это произойдет, то будут последствия", - заявил Бон.

Это первый случай за многие годы, когда Польша выходит из международного соглашения, посвященного правам человека.

"И это еще один камень преткновения в отношениях Польши и ЕС, помимо попыток взять под контроль суды и СМИ, а также не принимать мигрантов. Все это отдаляет Варшаву от Западной Европы, неизменной остается поддержка США, у которых с Брюсселем тоже напряженность. Польша на этом фоне заинтересована на роль лидера в Восточной Европе, в то же время помогая Америке блокировать энергетическое сотрудничество России и Запада. И, кстати, проект "Люблинский треугольник" тому яркое свидетельство. Но слишком много разногласий у Варшавы с Киевом и Вильнюсом. В том числе и по конвенции. Для Киева в такой дружбе с польской властью в конечном итоге есть риск испортить отношения с Западной Европой", - сказал нам польский политолог и обозреватель Марчин Ковальчик.

Что говорят о конвенции в Украине

В Украине вокруг Стамбульской конвенции также ведутся споры.

Украина подписала документ еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала.

Недавно петиция о ратификации Конвенции набрала 25 тысяч подписей, а президент Зеленский пообещал внести проект закона на рассмотрение в парламент.

Порошенко уже подавал законопроект о ратификации еще в 2016 году, но до голосования дело не дошло из-за сопротивления внутри парламента и со стороны церковных деятелей.

В январе 2020 года 307 народных депутатов создали объединение "За семейные ценности" и выступили против ратификации Конвенции в ее нынешнем виде.

Критики в Украине, как и в Польше, также выступают против "гендерной идеологии", которую продвигает конвенция, и говорят, что она разрушит институт семьи.

"Прогрессисты" упорно тянут через парламент то уголовную ответственность за "дискриминацию секс-меньшинств", то ратификацию Стамбульской конвенции с понятием гендера, то отмену школьного курса "Основы семьи". Так что нужна сеть, чтоб не пропускать в океан законодательства такую “голубую рыбку”, - заявил депутат Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), один из инициаторов создания объединения "За семейные ценности". - Украина при всех ее проблемах - для западной христианской цивилизации один из оплотов традиционализма. И в этом наше серьезное конкурентное преимущество".

Сторонники ратификации все обвинения отрицают.

"Конвенция никак не регулирует ни семейные, ни брачные отношения и грозит только насильнику в семье", - заявила "Стране" омбудсмен по гендерным вопросам Екатерина Левченко.

Как утверждают источники в Раде, сейчас готовится новое внесение законопроекта о ратификации конвенции, причем инициатива может исходить от кого-то из "Слуги народа".

И уже можно прогнозировать, что простой судьбы у этого документа не будет. Особенно на фоне примера Польши.