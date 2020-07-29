На сегодняшнем заседании Кабмин начал экспериментальный проект единого электронного билета в Украине, чтобы объединить все виды транспорта.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Будем осуществлять захват единого электронного билета в несколько этапов. Все для удобства пассажиров", - написал он.

Так, по информации министра, планируются такие этапы:

MVP0 - железнодорожные перевозки (Киев-Харьков; Киев-Одесса; Киев-Львов) + Киевский метрополитен;

MVP1 - все железнодорожные перевозки + весь муниципальный транспорт Киева;

MVP2 - добавляются внутренние авиа и автобусные перевозки и расширяется география городов.

По словам Криклия, это будет способствовать предоставлению удобных и современных цифровых услуг для населения в различных видах транспорта в одном месте при планировании путешествия.

Напомним, ранее власти Киева анонсировали переход на электронный билет с 1 июля. Но после перенесли дату на январь следующего года, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан.