ВОЗ назвала главным распространителем коронавируса в Европе молодежь, которой надоело сидеть дома
Молодые люди виноваты во вспышке коронавируса на территории Европы, так как среди них больше всего случаев заражения.
Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью "ВВС News".
Как он считает, рост больных может быть связан с тем, что молодежь не соблюдает правила социального дистанцирования. "На мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью", — подчеркнул Клюге.
По словам представителя ВОЗ, он понимает молодых людей, которые стремятся жить прежней жизнью. В то же время он считает, что они должны нести ответственность перед собой, членами семьи и другими людьми, рядом с которыми живут.
Отметим, что, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 16,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 государства — США, Бразилия и Индия.
Напомним, вчера в ВОЗ сообщили, что в мире будет одна большая волна коронавируса, которая будет ускоряться и замедляться.
Кроме того, в ВОЗ предупредили о долгом возврате к нормальной жизни после пандемии коронавируса.