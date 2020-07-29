Молодые люди виноваты во вспышке коронавируса на территории Европы, так как среди них больше всего случаев заражения.

Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью "ВВС News".

Как он считает, рост больных может быть связан с тем, что молодежь не соблюдает правила социального дистанцирования. "На мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью", — подчеркнул Клюге.

По словам представителя ВОЗ, он понимает молодых людей, которые стремятся жить прежней жизнью. В то же время он считает, что они должны нести ответственность перед собой, членами семьи и другими людьми, рядом с которыми живут.

Отметим, что, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 16,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 государства — США, Бразилия и Индия.

Напомним, вчера в ВОЗ сообщили, что в мире будет одна большая волна коронавируса, которая будет ускоряться и замедляться.

Кроме того, в ВОЗ предупредили о долгом возврате к нормальной жизни после пандемии коронавируса.