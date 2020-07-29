В Американском военном командовании решили вывести с территории Германии 12 тысяч своих военнослужащих.

Об этом в среду, 29 июля, сообщили в Пентагоне, передает "Интерфакс".

План предполагает, что 6,4 тысячи военных будут возвращены на родину, а 5,6 тысяч перебазируются в другие страны Европы.

Как ожидается, в основном солдаты США будут размещены в Италии и Бельгии. Кроме того, в ведомстве заявили, что если будет достигнуто соглашение, американские военные отправятся в Польшу и в страны Балтии.

Напомним, в начале июля глава США Дональд Трамп одобрил план вывода части американских войск из Германии. Тогда сообщалось, что из Германии будет выведено 9,5 тысячи военнослужащих США. Ранее сообщалось, что они все будут размещены в Польше.

На данный момент численность американского военного контингента в ФРГ составляет 35 тысяч военных.

Напомним, о решении уменьшить американский контингент в Германии стало известно вначале июня. Источники из Белого дома отрицали тот факт, что на данный шаг Дональд Трамп пошел из-за напряженности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на фоне грядущего саммита "Большой семерки", который был запланирован на конец июня, и куда лидер США хочет пригласить Россию. Тогда в Германии находились около 34 500 военных.