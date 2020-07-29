Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" нужно передать Украине - в случае, если среди них есть те, кто принимал участие в военных действиях на Донбассе со стороны сепаратистов.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"В Минске задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. Я бы срочно проверил, не воевали ли они на Донбассе и если да, то требовал бы их немедленной выдачи в Украину. Для суда и возможного дальнейшего обмена на наших политзаключенных", - написал Климкин.

Отметим, что ранее писатель Захар Прилепин уже объявил что среди россиян, задержанных в Беларуси, есть бойцы, служившие в его батальоне, воевавшем за "ДНР".

Напомним, утром 29 июля в Беларуси сообщили о задержании под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании.

Позже местные СМИ со ссылкой на правоохранителей заявили, что задержанные под Минском наемники были из российской ЧВК "Вагнера", а всего в Беларусь отправили 200 бойцов, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране во время избирательной кампании.

Также мы сообщали, что ЧВК "Вагнер" могли использовать Минск как перевалочный пункт для переброски в Африку.