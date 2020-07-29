Писатель Захар Прилепин заявил, что среди россиян, задержанных сегодня в Беларуси, есть бойцы, служившие в его батальоне, воевавшем за "ДНР".

Об этом он рассказал в комментарии изданию "URA.RU".

"Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах", — объяснил он агентству.

Кроме того, на белорусском ТВ показали видео задержания. Как видно на кадрах, в сюжете показали нашивки вроде "Наш бизнес - смерть. И бизнес идёт хорошо".

Также сообщается, что задержанные выдали себя не характерным для российских туристов подведением - не пили.

Напомним, сегодня белорусские СМИ сообщили, что под Минском были задержаны 32 наемника, которые работали на иностранную военную компанию.

Отметим, что ранее президент страны Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси перед выборами, которые назначены на 9 августа, могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний. Об этом также говорил государственный секретарь Совета безопасности РБ Андрей Равков.

Позже стало известно, что задержанные под Минском наемники были из российской ЧВК "Вагнера". Всего, по информации СМИ, в Беларусь отправили 200 бойцов.