Сегодня в Беларуси большой скандал - государственные медиа сообщили, что задержаны 33 наемника российской частной военной компании "Вагнер".

Эта организация широко известна за пределами России. Ее солдаты воюют в "горячих точках" вроде Сирии, а также, как утверждали украинские власти - на Донбассе. Выполняя там специфические задачи (подробнее - читайте в материале "Страны" Частный диверсант. Все что известно о таинственном Вагнере).

В Минске же их задержали накануне президентских выборов, которые обещают быть непростыми для Лукашенко - оппозиционные настроения в обществе, уже уставшем от более чем 25-летнего правления Бацьки, сильны как никогда. И, по многим прогнозам, после выборов, в случае объявления победы Лукашенко, может начаться Майдан.

Президент Беларуси уже неоднократно заявлял, что некие силы готовят беспорядки в стране. При этом намекает не только и не столько на Запад, сколько на Россию, которая, дескать. ему мстит за неуступчивость в деле углубления интеграции в рамках союзного государства.

И как бы в подтверждение его слов КГБ страны внезапно задержал целый отряд из ЧВК "Вагнер". То есть пошли прямые намеки, что Россия хочет свергнуть Лукашенко силовым путем.

При этом, главный соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская - кандидат, который поддерживается не Россией, а Западом. И один из основных пунктов его программы - выход Беларуси из Союзного государства с РФ.

Поэтому зачем России "валить" Бацьку - не совсем понятно.

"Страна" разбиралась во всей этой загадочной истории.

Непьющие и подозрительные

О задержании рассказал Первый белорусский канал.

32 мужчины были задержаны под Минском, еще один - на юге страны.

Группа прилетела в столицу Белоруссии в ночь на 25 июля и заселилась в одну из гостиниц. Через день они покинули отель в Минске и переселилилсь в санаторий в пригороде.

Вещей с собой они имели немного - ручная кладь и три чемодана на всех. Администрацию санаторию они удивили тем, что не распивали спиртного, не ходили по заведениям и вообще вели себя тихо. А также "внимательно изучили территорию и окружение санатория".

Несмотря на то, что в перечисленном состава преступления не просматривается, спецназ белорусского КГБ задержал их всех. "В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка", - говорится в релизе ведомства.

Видео задержания опубликовали по белорусскому ТВ. На нем видно, что "боевики" мирно отдыхают и никакого сопротивления не оказывают.

Госпортал "БелТа" публикует список задержанных и утверждает, что все они - члены известной ЧВК Вагнера:

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;

3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;

4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;

5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;

6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;

7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;

8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;

9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;

10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;

11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;

12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;

13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,

15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;

16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;

17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;

18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;

19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,

20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;

21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;

22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;

23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;

24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;

26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;

27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;

28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;

29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;

30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;

31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;

32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;

33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р. -0-

По данным агентства, в страну "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании" прибыли более 200 наемников.

Воевали в Украине, ехали в Африку?

Москва пока официально не прокомментировала этого инцидента. Однако воевавший за "ДНР" российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть люди, служившие на Донбассе в его батальоне.

"Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР - воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны.

Но если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях - это, конечно, нелепо будет выглядеть.

Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история - хорошо обученные люди движутся в определённых направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю зачем они всё это затеяли", - считает Прилепин.

Важный момент в заявлении Прилепина - это подтверждение того, что некоторые задержанные в Беларуси наемники воевали в Украине. В связи с чем ряд телеграм-каналов уже заявили со ссылкой на свои источники, что МИД в Киеве уже направил в Минск запрос об их выдаче. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Правда, почти все указанные белорусской стороной фамилии сегодня уже были помещены на "Миротворец".

Однако есть на "Миротворце" также участники списка, которые значатся там еще с 2015-2019 годов. Это Тахир Бахтигараев, Александр Алтухов, Сергей Щербаков, Геннадий Фетисов, Ринат Каримов, Александр Шубин, Олег Дрига, Игорь Шеломенцев, Денис Харитонов, Сергей Сидоров, Максим Кошман, Сергей Маслов, Рустем Зайдулен, Андрей Токаренко, Андрей Сердюков, Федор Сергеев, Андрей Бакунович, Артем Шацкий и Алексей Волгин.

То есть 19 человек из 33-х воевали в Украине, на Донбассе. Вот фото некоторых из них:

Андрей Токаренко

Федор Сергеев

Олег Дрига

Тахир Бахтигараев

Сергей Щербаков

Также обратим внимание, что Прилипин настаивает на транзитном посещении Беларуси военными профессионалами из России. Что для них она была только перевалочным пунктом.

О том же пишет близкий к российским силовым структурам телеграм-канал Wargonzo.

"Минск использовался вагнеровцами как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские.

Естественно белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Короновирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ.

Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают".

Вопросы к задержанию

В заявлении белорусских СМИ обращает на себя внимание ряд логических нестыковок.

Очевидно, что "вагнеровцы" бы не стали въезжать в Беларусь организованной группой - если бы планировали акции на территории этой страны. Они прибывали бы в разное время, избегая контактов между собой до нужного момента.

Настораживает и групповое поселение в столичном отеле - все гостиницы обычно находятся под плотным контролем спецслужб. То есть группа, прибывшая в Беларусь, вряд ли пыталась вообще скрываться.

Более того, при них были найдены методички по стрельбе и другой "матчасти", которую можно почитать на досуге где угодно, но не на месте предполагаемой операции.

Также вряд ли бы мутить воду в Беларуси российские наемники бы прибывали с такими вот шевронами:

А вот весьма занятный скриншот из эфира белорусского ТВ, которое показало кадры оперативной съемки. На нем виден какой-то документ, написанный арабской вязью. Что подтверждает версию о ближневосточной, а не белорусской миссии "вагнеровцев".

В общем, действительно создается впечатление, что ЧВКшники следовали через Беларусь транзитом, ожидая вылета в третьи страны. Или прибыли с какой-то другой целью - но явно с ведома белорусской стороны.

Российские и белорусские спецслужбы работают в тесной связке. И будь в Минске действительно какой-то подозрительный "десант" из вероятных боевиков - этот вопрос бы сначала попытались уладить, не вынося сор из союзной избы. Как, например, было с украинским разведчиком Шаройко, которого Беларусь задержала по-тихому и никому об этом не рассказывала, пока информацию не разгласили в Киеве.

То есть цель задержания была как раз информационной, а значит - политической.

Предсказание Лукашенко

Интересно, что впервые об иностранных ЧВК в Беларуси ее президент заговорил несколько дней назад.

24 июля, выступая перед военнослужащими 5-й отдельной бригады спецназа, Лукашенко заявил об угрозе привлечения к протестам в стране наемников из-за рубежа.

"На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - сказал тогда президент Беларуси.

И вот, через пять дней после этого заявления КГБ страны задерживает мирно спавших в белорусском санатории российских военспецов.

Объяснения в этой ситуации видится два.

1. Лукашенко решил захватить российских наемников, которые привычным порядком следовали через Беларусь в третьи страны, и сделать из них доказательство российского вмешательства в президентские выборы.

2. Участники ЧВК действительно планировали участие в антипрезидентском майдане. А не конспирировались потому, что были под прикрытием своей основной легенды - следования через Минск в страны Ближнего Востока или Африки. Но об их истинной миссии каким-то образом прознали белорусские спецслужбы и сработали на упреждение.

Правда, в чем именно упреждение, если у ЧВК-шников не нашли ни оружия, ни других незаконных предметов - непонятно. Уголовных дел не заведено, проводится лишь проверка, по результатам которой их вообще могут отпустить. И главное - сильно заранее эта группа прибыла в Беларусь - до выборов еще почти две недели - высок был риск "засветиться" (да и у спецслужб Белоруссии наверняка бы возникли вопросы почему так долго россияне никуда не улетают).

Поэтому наиболее вероятной пока кажется версия о том, что ЧВК действительно ничего в Беларуси не планировали, ни от кого не скрывались а белорусские силовики их "запаковали" исключительно для информационного эффекта. Но для чего?

Как уже писалось выше, сейчас главным конкурентом Лукашенко на выборах является Светлана Тихановская - жена сидящего в тюрьме блогера. Ее активно поддерживает Запад. сама она также выступает пол прозападными лозунгами (выход их состава Союзного государства России и Беларуси).

При этом, накал протестных настроений в стране велик. С одной стороны - непростая социально-экономическая ситуация. С другой стороны, во время коронавируса в страну вернулось много белорусов, которые работали и учились в странах ЕС. И местные порядки их сильно раздражают.

Поэтому велика вероятность, что после объявления победы Бацьки в стране начнется полноценный Майдан (столкновения уже идут по всей стране). А в случае его подавления, Запад введет проти Минска жесткие санкции и вся работа Лукашенко по развитию отношений с ЕС и США пойдет прахом. И Бацька будет вынужден идти на условия России по углублению интеграции, чему ему не хочется.

В такой ситуации Лукашенко и мог разыграть историю с задержанием "российских наемников" с двумя целями. Во-первых, для обвинения оппозиции в работе на РФ, чтобы оттолкнуть от нее часть сторонников внутри страны. Во-вторых, для демонстрации Западу, что он стал "жертвой России и ее ЧВК" дабы после разгона будущего Майдана Бацьку за это европейцы и американцы не наказывали.

Но оправдается ли этот расчет - трудно сказать. Противники Лукашенко внутри Беларуси вряд ли вообще поверят в историю с ЧВК. А на Западе это вряд ли перебьет прочий негативный фон вокруг президента Беларуси (особенно, если действительно будет жесткий разгон акций протеста после выборов).

Открытым остается вопрос как это повлияет на отношения с Россией. Пока комментарии из Москвы очень осторожны и сводятся к тому, что РФ не заинтересована в дестабилизации Беларуси. Не исключено, что резкой реакции и не будет. Потому что накалять отношения с Лукашенко не имея на выборах ему альтернативы (а Тихановская для Москвы хуже, чем Бацька) для Кремля смысла нет.

Отчасти ситуация напоминает середину 2013 года в Украине, когда Виктор Янукович вступил в конфронтацию с Россией по поводу подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, стремясь с одной стороны заручиться поддержкой Запада, а с другой стороны, выторговать у Москвы более выгодные условия сотрудничества. Но потом, когда после отказа подписать Соглашения начался Майдан, то Москва Януковича поддержала.