Зампредседатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин усомнился в том, что задержанные наемники под Минском являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам депутата, эта информация не соответствует действительности. По его словам, она потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России.

"Я думаю, что (президент Белоруссии Александр - Ред.) Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики", - сказал Швыткин. Он также добавил, что Москва готова работать с любым президентом, которого изберет белорусский народ.

Telegram-канал WarGonzo дал своё объяснение задержанию ЧВК "Вагнера", отмечает телеграм-канал "Политика страны".

"Естественно белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Короновирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ.

Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются", - пишет WarGonzo.

То есть, если верна эта версия, то, как уже писала "Страна" речь идёт о постановке со стороны Лукашенко, который таким образом хочет изобразить предвыборный процесс как борьбу против него России. Это, по мнению Бацьки, должно отвадить часть белоруссов от поддержки протестов оппозиции после выборов, а Запад не вводить санкции, когда Лукашенко эти протесты подавит.

Правда, вряд ли такие представления подействуют на Запад, где давно уже хотят убрать Лукашенко, а вот отношения с Россией таким образом Бацька может сильно испортить. Что может иметь очень серьезное значение в непростой период после выборов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси правоохранители задержали 32 наемника, которые работали на иностранную военную компанию. Ранее Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний.

После чего стало известно, что задержанные боевики оказались из ЧВК "Вагнера". При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана.