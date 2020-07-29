После возвращения постоянной работе, прерванной из-за пандемии коронавируса, Парламентская Ассамблея Совета Европы может отправить в Украину дополнительную миссию, задачей которой будет расследование ультраправого экстремизма.

Об этом со ссылкой на депутата Социал-демократической партии Австрии, члена ПАСЕ Штефана Шеннаха, сообщает 112.ua.

Также Шеннах считает, что волна нападений национал-радикалов на мирных граждан, которая прокатилась по Украине, должна стать темой специального доклада в ПАСЕ.

"Думаю, когда мы вернемся к постоянной работе, мы направим дополнительную миссию в Украину специально для расследования этого ультраправого экстремизма. Я сделал соответствующую позицию в мониторинговый комитет и в бюро (Совета Европы). Думаю уже пора сделать по этому поводу специальный доклад", - сказал Штефан Шеннах.

Напомним, в конце июня в Харькове избили координатора партии Шария. По мнению Анатолия Шария, к нападению причастны представители Нацкорпуса.

Также мы писали, что избиение активиста "Партии Шария" произошло в Житомире. Полиция искала "Сатану" из "Азова", чтоб вручить ему подозрение.

Кроме того, сообщалось, что "Степан Бандера" облил нардепа Волошина зеленкой у здания Рады.