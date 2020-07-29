Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что пока не получал официального предложения от действующего главы страны об участии в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ).

Об этом Кравчук заявил в комментарии сайту "Сегодня".

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" - отметил Кравчук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать нынешний первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Украины Алексей Резников. При этом кандидатура Леонида Кравчука также рассматривается.

Ранее 28 июля Зеленский поблагодарил второго президента Украины Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и отметил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.

Отметим, что первому президенту Украины в 1991-1994 годах Леониду Кравчуку сейчас 86 лет.

"Страна" подробно разбиралась, почему Кучма покинул контактную группу по Донбассу.