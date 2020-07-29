Посольство США в Украине обеспокоено вчерашним инцидентом в Мариуполе, где неизвестный напал на синагогу. Дипломаты выразили надежду что расследование по факту преступления будет проведено быстро и тщательно.

Об этом в среду, 29 июля, написала пресс-служба дипмиссии в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме", - говорится в сообщении.

В свою очередь в министерстве внутренних дел заявили, что на данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого в нападении на синагогу.

"Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его нахождения. В его розыске подозреваемого задействованы опытные оперативники, а раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской полиции", - сообщили правоохранители.

Преступление предварительно квалифицировано по ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений).

"Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя. Известно, что он был одет в голубую футболку с белыми рукавами, темно-синие спортивные штаны, кроссовки с салатовыми вставками. Если вам известна какая-либо информация о человеке, просим сообщить по телефонам: (067) 581 82 12, (096) 233 49 47 или 102", - добавили в МВД.

Напомним, во вторник, 28 июля, Объединенная еврейская община Украины сообщила о нападении на синагогу в Мариуполе. После утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Преступник атаковал охранника, который вышел ему на встречу, нанеся ему несколько ударов. В результате драки охраннику удалось обезоружить нападавшего. Уже убегая из синагоги преступник успел бросить в сторону здания пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

Ранее мы писали о том, как в Херсоне двое парней бросили "коктейль Молотова" под двери Херсонской иудейской общины. Преступников задержала полиция.