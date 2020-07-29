Нардепу от "Евросолидарности" Софии Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Федына сообщила в эфире телеканала "Прямой", видео обнародовано в YouTube.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей (волонтер Маруся Зверобой - Ред.) и другими фигурантами подобных дел было все же мнение, что президенту не захочется быть опущенным до уровня потерпевшего, возможно, его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд и в этот суд должен прийти потерпевший, и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни", - сказала Федына.

Напомним, видео, из-за которого завели упомянутое дело осенью прошлого года записали волонтер Маруся Зверобой и София Федына. Это случилось после того, как президент Владимир Зеленский на повышенных тонах пообщался с бывшими добровольцами в Золотом. В этом ролике они обсуждали разные способы убийства главы государства.

Также мы писали, что Печерский районный суд Киева избрал Федыне и Зверобой меры пресечения в виде личных обязательств. В мае суд отказался продлевать меру пресечения для них.