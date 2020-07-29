Президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания поднял тему подготовки к местным выборам, которые должны пройти 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 29 июля.

"Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов", - сказал Зеленский.

В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков обратил внимание на обеспечение достаточного числа тех, кто будет следить за порядком во время проведения голосования, особенно после принятия законопроектов, требующих большего количества правоохранителей на выборах.

Напомним, сегодня стало известно, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко возглавил кампанию президентской политической силы на местных выборах.

Также сообщалось, что "Оппоплатформа" заявила о сценарии властей по срыву местных выборов на востоке Украины.