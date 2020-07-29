Захвативший в заложники полицейского в Полтаве Роман Скрипник, которого правоохранители не могут найти уже шестые сутки, мог покончить жизнь самоубийством.

Об этом в среду, 29 июля сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Одна из версий - что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог завершить жизнь самоубийством", - сказал Геращенко.

Тем не менее, по словам чиновника, полиция продолжает поиски полтавского террориста.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, или этот человек жив, или не жив, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", - добавил замминистра.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, 23 июля полицейские пытались задержать Скрипника по подозрению в краже автомобилей. Во время этого преступник начал угрожать гранатой и захватил сотрудника полиции. Позже в его руках оказался начальник уголовного розыска, который поменялся с полицейским. Кроме того, преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу. Позже правоохранители дали возможность Скрипнику выехать за пределы города на служебном автомобиле.

Затем стало известно, что Скрипник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесополосе.

Вчера в полиции заявили, что Скрипник страдает от психических расстройств и имеет навыки выживания в экстремальных условиях.

Ранее мы подробно писали о том, почему полиция до сих пор не может поймать полтавского террориста Скрипника.