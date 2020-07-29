В среду, 29 июля, на одной из киевских улиц прямо посреди дороги прогуливался мужчина без одежды, перекрыв движение автомобилей.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев оперативный".

На нем видно, как абсолютно голый мужчина прогулочным шагом ходит на проезжей части, тем самым затрудняя движение машин. Большинство водителей объезжали нудиста, а тот, что был за рулем авто Renault поступил иначе. Когда голый мужчина стал прямо перед его машиной, водитель спортивного телосложения вышел и ударил его в лицо. От этого нудист сразу упал на дорогу.

Ранее мы писали о курьезном происшествии, которое тоже произошло в столице. В сети появилось видео, на котором полуголый мужчина с повязанной на голове одеждой отчаянно пытался сбежать от полицейских.

Также сообщали о том, как в Лондоне голый мужчина прошелся по улицам в одной маске вместо трусов. Это был 32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф. Таким образом мужчина высмеял новые ограничения по коронавирусу, введенные в Англии.