"Страна" уже писала о проблемах с бэби-боксами. Из-за сорванного тендера "пакеты малыша" сейчас практически не выдаются. Их не получили многие мамы, которые родили еще в мае, хотя в пакетах — вещи для грудничков, из которых дети быстро вырастают. В некоторых областях пакеты остались, но их хватит максимум на месяц.

В качестве решения ситуации производители детских товаров предлагали поменять куратора этой программы. Но Минсоцполитики решило иначе — оно предлагает заменить бэби-боксы денежными компенсациями.

Министерство ранее анонсировало разработку проекта специального постановления Кабмина на этот счет. Но самого документа в свободном доступе не было. Поэтому были опасения, что Минсоцполитии попытается "поэкспериментировать" с суммой. И заплатить в качестве компенсации не 3,8 тысяч гривен (именно столько стоит бэби-бокс), а меньше.

Но, как оказалось, схема другая. Сегодня глава Минсоцполитики Марина Лазебная с голоса внесла в порядок дня анонсированное постановление.

В нем предлагается запустить пилотный проект по замене "пакетов малыша" на компенсации. Их размер даже больше стоимости бэбиз бокса - 5 тысяч гривен. Эту сумму будут вносить на счета родителей, открытые в Приватбанке. Мамы получат специальные социальные карточки, по которым смогут тратить средства. Но есть условие - покупать можно будет только товары для детей (одежда, средства гигиены и пр.). Для того, чтобы контролировать покупки родителей, их отправят в специальные магазины по списку. Этот список сформируют по результатам конкурса.

То есть, бюджетные деньги (а на эти цели есть 1,2 млрд гривен) перенаправят уже не производителям детских товаров, а продавцам.

Вырисовывается интересная схема. Узкий круг розничных торговцев получит право продавать мамам детские товары по специальным карточкам. Условий по ценникам при этом нет. То есть, торговцы могут выкатить буквально любые цены. И не исключено, что на 5 тысяч гривен реально можно будет купить лишь несколько вещей.

На замечание директора Федерации работодателей Украины Романа Ильичева, а что же делать производителям, которые под эту программу уже инвестировали в оборудование и набрали людей, премьер-министр Шмыгаль ответил, что и они внакладе не останутся. Ведь их продукция тоже сможет продаваться через выбранные властями магазины.

А ремарка Ильичева, что, скорее всего, на торговых полках появятся более дешевые китайские и турецкие вещи, которые к тому же не всегда качественные, так и осталась без комментариев.

"Все это очень похоже на схему. У нас все. что со словом "специальный" — это, как показывает опыт, банальный схематоз. Кто будет определять перечень этих "специальных" магазинов, которых допустят к торговле детскими вещами за бюджетный счет. Кто станет контролировать качество и наценки? Это же розница, она может накрутить сверху и 200%, и продавать китайский и турецкий товар по заоблачным ценам. А как быть с доступностью таких магазинов в селах и небольших городах. Вопросов очень много", — пояснил "Стране" соучредитель компании "Текстиль- Контакт" Александр Соколовский.

Напомним, в начале июля сообщалось, что Кабмин хочет вместо бэби-боксов выдавать родителям новорожденных, которые их не получили, деньги.

Также мы писали, что ГБР допросит руководителя закупочной организации из-за "бэби-боксов" на 1,2 миллиарда гривен.