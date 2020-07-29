Задержанные белорусскими правоохранителями под Минском в ночь на 29 июля боевики иностранной частной военной компании оказались из ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает БелТА.

Российская ЧВК "Вагнера" связана с олигархом Евгением Пригожиным. По данным агентства в страну "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании" прибыли более 200 наемников.

"При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу (Беларуси) в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в ночь на 29 июля задержали 32 из прибывших наемников, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении них проводится проверка.

Напомним, зимой прошлого года президент Турции Эрдоган заявил о двух тысячах бойцов ЧВК Вагнера в Ливии.

Также мы писали, что прошлым летом в СБУ обвинили ЧВК Вагнера в уничтожении украинского ИЛ-76 6 лет назад.