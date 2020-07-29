Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что за время действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе ни один украинский боец не был ранен или убит.

Об этом в среду, 29 июля, информирует пресс-служба Офиса президента по итогам совещания у главы государства.

"С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего", - цитирует Хомчака пресс-служба ОП.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Также Хомчак рассказал об эпидемиологической ситуации в зоне Операции объединенных сил. По его словам, на данный момент больных Covid-19 в рядах украинской армии нет, ситуация остается контролируемой.

Напомним, режим прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 27 июля. Ранее "Страна" публиковала полный текст документа, которым регулируется объявленное перемирие.

Также мы рассказывали, что согласно свежему отчету ОБСЕ, посвященному первому дню действия режима тишины, в течение суток перемирие было нарушено 111 раз, что гораздо больше, чем официально объявленное число случаев как со стороны Украины, так и "ДНР/ЛНР".

28 июля штаб ООС сообщил об одном обстреле украинских позиций.