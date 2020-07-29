Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в городах Счастье и Золотое Луганской области могут открыться до конца осени текущего года.

Так считают в Министерстве по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины.

На подконтрольной правительству территории вблизи г.Золотое уже построен комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. Кроме того, по КПВВ около Счастья рабочая группа должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории.

На КПВВ планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий, а также там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный центры предоставления админуслуг, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.

Напомним, согласно отчету ОБСЕ участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились об открытии до 10 ноября КПВВ в Золотом и Счастье.

Как сообщалось, 10 июня украинская сторона возобновила работу двух из пяти пунктов пропуска в районе ООС: КПВВ "Марьинка" в Донецкой области и "Станица Луганская" в Луганской области. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое".