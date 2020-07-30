На этой неделе начнется вступительная кампания, которая стала одной из самых стрессовых и-за карантина и дистанционного обучения. Поступающие уже узнали результаты ВНО и с 1 августа могут регистрировать электронные кабинеты, чтобы с 13 августа начать рассылать заявление в выбранные вузы.

В Министерстве образования и на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО) уже обнародовали дорожную карту, как будет проходить вступительная кампания.

Собрали подробную пошаговую инструкцию, которая отвечает на самые распространенные вопросы абитуриентов: какой график поступления-2020, как зарегистрировать электронный кабинет, какие пороговые баллы, как подать заявление и понять, поступил или нет.

Как выбрать вуз

Со списком учебных заведений можно ознакомиться в Реестре субъектов образовательной деятельности . По ссылке можно узнать, какая форма собственности у вуза, кто стоит во главе, контактные телефоны и электронный адрес, правила приема, лицензированные специальности и аккредитацию.

По идентификационному коду учебного заведении можно получить более подробную информацию из других источников открытых данных. Например, о наличии судебных исков к вузу.

Также в формате Excel можно получить перечень учебных заведений по типу заведения и регионам, перечень специальностей, стоимость обучения.

Выбрав тот, который больше всего подходит, необходимо выяснить, в каких случаях подают электронные документы, а в каких бумажные, из чего состоит конкурсный балл, что такое первоочередное зачисление. Для этого нужно ознакомиться с Условиями приема, утвержденным МОН, а также с правилами приема, в конкретном вузе.

Сколько заявлений можно подать

В этом году можно подать максимум 5 заявлений на разные специальности - для поступления на бюджет на бакалавра и магистра. На контракт заявления, как и в прошлом году, подаются без ограничений. При этом убедитесь перед подачей заявления, что у вас есть сертификаты всех необходимых ВНО для конкретной специальности.

Сроки подачи заявлений

Электронные заявления в вузы можно будет подавать с 13 августа.

16 августа в 18:00 заканчивается принятия заявлений от поступающих на основе собеседования и вступительных экзаменов и творческих конкурсов (на бюджет).

22 августа в 18:00 заканчивается принятия заявлений от поступающих на основе сертификатов ВНО или творческих конкурсов.

Как показывает практика, первый и последний дни регистрации и подачи документов обычно являются наиболее проблемными - система перегружается из-за большого количества одновременных обращений.

Проходные баллы

Заранее проходной балл на конкретную специальность в конкретном вузе узнать нельзя, это зависит от количества желающих поступить и мест. То есть он определяется ежегодно по результатам конкурса. Оценить свои шансы можно, проанализировав данные прошлых вступительных кампаний.

Как зарегистрировать электронный кабинет

Абитуриенты регистрируют электронные кабинеты через сайт Вступ 2020. Регистрация начнется 1 августа с 10:00. Через эти же кабинеты подаются электронные заявления на поступления в вузы.

При регистрации электронного кабинета на основе полного среднего образования поступающий указывает:



• номер, PIN-код и год получения сертификата ВНО (в этом году абитуриенты имеют право подавать сертификаты ВНО за разные годы: 2018, 2019 и 2020 по всем предметам и за 2017, кроме иностранных языков).

• серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

• средний балл приложения к документу о полном среднем образовании. Чтобы его рассчитать можно воспользоваться калькулятором на сайте.

После подачи первого заявления информацию в кабинете изменить невозможно, поэтому убедитесь в ее корректности до этого момента.

Кстати, с 10:00 29 июля до 22:00 30 июля на вышеуказанном сайт Вступ-2020 можно зарегистрировать электронный кабинет в тестовом режиме, чтобы потренироваться. По окончании тестирования все внесенные заявления будут удалены из системы. Логин и пароль на тестовый электронный кабинет тоже не будут работать.

Это делается для того,чтобы проверить работу ЕДЕБО.

Распространенные ошибки при регистрации кабинета

Если поступающий несколько раз неправильно введет пароль при входе в кабинет, то система блокирует его на 15 минут. В таком случае лучше не угадывать пароль, а воспользоваться сервисом "Забыли пароль?" для быстрого восстановления.

Среди самых распространенных ошибок при регистрации кабинета: регистрация на запрещенную в Украине электронную почту, например, mail.ru. Лучше использовать ukr.net, i.ua, gmail.com и др.

Если в документе о полном среднем образовании и сертификате ВНО не совпадают данные поступающего: ФИО или дата рождения и т.п., то создать электронный кабинет не получится. Документы о полном среднем образовании можно проверить онлайн на сайте.

Если обнаружатся расхождения, нужно сразу обратиться в школу, если в сертификате ВНО - в соответствующий Региональный центр оценивания качества образования. Или же подавать бумажные заявления и документы сразу в вуз.

При загрузке справки о регистрации в сельской местности (для получения сельского коэффициента), убедитесь, что она соответствует установленному образцу, поскольку пока в ЕДЕБО отсутствует возможность удаления или изменения такой справки.

В системе электронного поступления есть определенные требования к формату и размеру фото и сканкопий документов, которые загружают поступающие. Перед загрузкой убедитесь, что документы сохранены в форматах JPG (JPEG, PNG), а максимальный размер каждого файла - до 1 Мб.

Недопустимо загружать личные фото, селфи, только фото на документы. Обратите внимание, что загруженное в электронный кабинет фото в дальнейшем будет использоваться для заказа студенческого билета.

Если у вас возникают проблемы с регистрацией электронного кабинета, можно обратиться в сервис поддержки, написав письмо на электронный адрес ez@inforesurs.gov.ua или позвонив по телефонам:

+38 (044) 290-18-13

+38 (093) 342-38-63

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-24-74.

Также информацию о вступительной кампании в 2020 году можно получить на сайте Минобразования в специальном разделе.

В каких случаях подают бумажные документы

При подаче заявления в бумажной форме поступающий лично предъявляет оригиналы: документа, удостоверяющего личность; документа об образовании, на основании которого вступает и приложение к нему; военно-учетного документа (для военнообязанных); а также документ, который подтверждает специальные условия поступления.

В бумажной форме подают документы в следующих случаях:

При поступлении по собеседованию, экзаменам или квотам, если отсутствует сертификат ВНО

Если абитуриент вступает на основе документов о полном общем среднем образовании, выданных до 2000 года

Если поступающий хочет реализовать право на первоочередное зачисление

В случае разногласий в данных поступающего в ЕДЕБО с данными в документе о среднем образовании и сертификате ВНО.

Если поступающий иностранец или лицо без гражданства.

Если поступающий подает документы на заочную форму обучения после окончания сроков регистрации электронных кабинетов.

Если абитуриент, по разным причинам, не может зарегистрировать электронный кабинет, что должно быть подтверждено справкой приемной комиссии учебного заведения.

Вместе с заявлением, поступающий также подает копии документа, удостоверяющего личность и гражданство; документ об образовании, на основании которого вступает, и приложения к нему; военно-учетный документ (для военнообязанных); сертификат ВНО;

четыре цветные фотографии размером 3 х 4 см.

При этом в Правилах приема в конкретное учебного заведения могут быть указаны дополнительные документы, которые необходимо подать, поэтому нужно ознакомиться с ними заранее.

Как формируется рейтинговый список и конкурсный балл

После представления документов формируется рейтинговый список поступающих на основе конкурсного балла.

Он состоит из оценки ВНО или результатов вступительных экзаменов, творческого конкурса; среднего балла документа о среднем образовании, баллы за успешное окончание подготовительных курсов учебного заведения (действует для отдельных специальностей).

Эти показатели умножают на коэффициенты, предельные показатели которых определены Условиями приема. Однако каждый отдельный вуз может самостоятельно устанавливать коэффициенты в определенных законодательством пределах.

Обратите внимание на минимальный уровень конкурсных баллов. 125 баллов - самый низкий конкурсный балл на бюджетные места.

На специальности: 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 228 "Педиатрия" можно подавать заявление только в случае, если минимальные значения количества баллов - 150.

На специальности: 081 "Право", 281 "Публичное управление и администрирование", 291 "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии", 292 "Международные экономические отношения", 293 "Международное право" конкурсный балл не может быть меньше 140 баллов.

На специальность: 226 "Фармация, промышленная фармация" конкурсный балл не может быть меньше 130.

Приоритетность при подаче заявления

Заранее спланируйте, куда и с каким приоритетом хотите подать заявление, чтобы правильно указать приоритет заявления, ведь, если заявление зарегистрируют в вузе, то изменить приоритет уже будет невозможно. Отменить поданное заявление без потери приоритета, можно, если оно еще не рассмотрено учебным заведением (т.е. до получения заявлением статуса "Зарегистрировано в заведении высшего образования" или "Требует уточнения поступающим").

Заявление с первым приоритетом подаете в вуз, в который вы больше всего хотите поступить.

Как понять, поступил или нет

Каждая электронное заявление будет иметь соответствующий статус, который будет меняться после обработки заявления приемной комиссией учебного заведения.

Эти изменения будут автоматически отображаться в электронном кабинете абитуриента. Статус электронного заявления может принимать следующие значения:

• Зарегистрировано в Единой базе - подтверждение факта подачи электронного заявления в избранное учебного заведения



• Требует уточнения поступающим - заявление принято к рассмотрению вузом, но данные нуждаются в уточнении (какие именно - указываются вузом)

• Отменено поступающим

• Зарегистрировано в учебном заведении - заявление принято к рассмотрению

• Допущено к конкурсу - заявление допущено к участию в конкурсе

• Отказано учебным заведением - заявление не допущено к участию в конкурсе на основании решения приемной комиссии

• Отменено учебным заведением - заявление отменено учебным заведением по решению приемной комиссии (в случае выявления технических ошибок, сделанных при внесении данных в Единую базу)

• Рекомендуется к зачислению - поступающий прошел конкурсный отбор и рекомендован к зачислению на бюджетное место

• Включен в приказ - поступающего зачислили на обучение

У тех абитуриентов, кто не получит 27 августа рекомендацию на бюджет, напротив заявлений останется статус "Допущен к конкурсу". Заявления таких поступающих автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Рекомендации к зачислению на обучение за средства физических и юридических лиц, поступающие получат до 30 сентября, соответствующий статус появится в электронном кабинете. Пакет документов, который необходимо подать в вуз, является идентичным пакета для зачисления на бюджет.

Когда подавать документы в вуз

Если статус вашего заявления в выбранный вуз стал "Рекомендуется к зачислению", э то значит, что вы прошли конкурс и вам нужно успеть подать документы, если вы хотите учиться в данном вузе. Для этого до 18:00 31 августа нужно предоставить в приемную комиссию следующие документы:

• Копию документа, удостоверяющего личность

• Оригинал документа об образовании и приложение к нему

• Копию военно-учетного документа

• Сертификаты ВНО

• 4 цветные фотографии 3х4 см

• Другие документы, которые могут быть предусмотрены Условиями приема учебного заведения.

После выполнения всех требований, 5 сентября, статус электронного заявления должен измениться на "Включен в приказ".

Если поступающий не выполнит установленные требования (например, не предоставит оригиналы документов), его рекомендация аннулируется и заявление приобретает статус "Исключен из списка рекомендованных".

Сроки поступления для лиц из ОРДЛО и Крыма