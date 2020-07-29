Польша может понести финансовые убытки в случае выхода из европейского договора о предотвращении насилия в отношении женщин.

Об этом заявил министр Франции по делам Европы Клеман Бон, передает "Reuters".

По словам министра, Польша может получить "удар по кошельку" из-за новых механизмов в бюджете ЕС, если она покинет договор.

"Если это произойдет, то будут последствия", - сказал Бон.

Как сообщалось, 27 июля министр юстиции Польши объявил, что страна собирается выйти из так называемой Стамбульской конвенции.

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.

Сейчас Стамбульская конвенция ратифицирована в 21 стране Евросоюза.

Ранее генсек Совета Европы призвала Польшу не выходить из договора. Представитель Еврокомиссии также выразил сожаление по поводу возможного выхода Польши из Стамбульской конвенции.

Напомним, вчера Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник". В его рамках планируется решать вопросы о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве.