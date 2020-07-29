На территорию Украины надвигается холодный атмосферный фронт, который несколько ослабит летнюю жару. Первыми это почувствуют жители северных областей, а через некоторое время прохлада доберется до востока и юга страны.

Об этом в среду, 29 июля, сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Так, в четверг, 30 июля, жара ослабеет на севере Украины - с уже привычных +30...+34 градусов температура опустится до +25...+28. Также завтра в части этого региона возможны кратковременные грозовые дожди, шквалы ветра и даже град.

Что касается Западной Украины, то метеорологическая картина там не сильно изменится - завтра воздух прогреется до +24...+28.

На востоке и юге в четверг жара еще продлится, так как холодный атмосферный фронт идет на Украину издалека. Завтра в регионе продержится сухая погода. Исключением может стать лишь Харьковская область, там вероятны осадки с грозами. Прохлада придет в эти регионы уже 31 июля-1 августа.

В центре 30-го июля также ожидается высокая температура воздуха, до +29...+33 градусов, однако в Винницкой области она будет немного ниже, +28...+29 градусов.

В Киеве фронтальный дождь ожидается уже сегодня вечером, а также местами завтра, 30 июля. Столица в четверг окажется в тылу фронта, поэтому жара наконец ослабнет и в течение дня ожидается +26... +28 градусов. Еще ниже столбики термометров опустятся 31-1 августа - до +21...+23, а в первый день августа ожидается дождь.

"Тому, кто любит жару, все - на солнце, воду и прогулки, но без чрезмерного увлечения, чтобы потом не лежать с компрессом на голове или не пугать коллег пожарным цветом щек и носа. Ну, а кому больше по душе летняя свежесть - немного подождать, уже скоро жара ослабеет", - написала Диденко.

Напомним, сегодня дождь ожидается на Западной Украине, в остальных регионах страны будет сухо и жарко.

Ранее Диденко сообщала, что в Украину должен прийти атмосферный фронт северного циклона "Dana", который принесет дожди на Западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях.