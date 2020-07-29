В Запорожье апелляционный суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве бойца "Азова" Олега Черевко, который 27 июля умер, не приходя в сознание, после того, как его избили.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Ранее, до смерти потерпевшего, подозреваемому назначили меру пресечения в виде залога, однако когда Черевко скончался, не приходя в сознание, следователи Нацполиии и прокуратуры подали апелляцию и потребовали отправить предполагаемого злоумышленника под стражу.

Также следственным управлением ГУНП в Запорожской области в связи со смертью потерпевшего подозреваемому было изменено подозрение на ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

29 июля Запорожский апелляционный суд удовлетворил ходатайство и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 22 июля в Запорожье во время конфликта мужчина ударил по голове бойца батальона "Азов", который прибыл в город в отпуск из зоны проведения Операции объединенных сил. В результате травмы отпускник впал в кому, а позже скончался в больнице.

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