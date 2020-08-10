В пятницу, 14 августа, отмечают первый из трех Спасов - Медовый. Также этот церковный праздник называют в народе Маковым Спасом или Маккавеем. С него начинается Успенский пост, который продлится до 27 августа.

Почему Спас называют и Маковым, и Медовым?

Первый Спас напоминал, что скоро закончится лето. Пасечники начинали собирать мед и заламывали соты в самом богатом по запасам улье. Мед из такого улья относили в церковь и раздавали нуждающимся.

Также 14 августа церковь вспоминает мучеников Маккавеев. По созвучию праздник получил еще одно название в народе - Маковей, Маккавей, Маковый Спас, тем более что как раз поспевают семена мака.

Вслед за Медовым в августе отмечают еще два Спаса - Яблочный и Ореховый (19 и 29 августа).

Все три праздника посвящены Иисусу Христу спасителю. Отсюда и названия - Спас.

Что святят в церкви

В этот день верующие посещают церковную службу, а после молитвы освящают мед, соты. Считалось, что такой мед приобретает особые целебные свойства.

Также в церковь приходят с цветами или травами, а также с сезонными фруктами - яблоками, сливами, грушами.

Хозяйки в этот день делали букеты-обереги "маковейчики" из соцветий мака, мяты, любистка, чабреца и ромашки. Также готовили выпечку с медом и маком - пироги, блины, медовые пряники.

Часть традиций связана с освящением воды, из-за этого праздник также известен, как Спас на воде. В церкви проводят чин малого водосвятного молебна. Владельцы усадеб приглашают священника освятить колодец, озеро или другой водоем. Считается, что если окунуться в реку или открытый водоем на Спас, можно смыть с себя грехи.

Что можно и нельзя делать

Хозяйки старались навести в доме порядок и запастись маком до праздничных Спасов. С использованием мака и меда готовили блины и пироги. Кулинарные блюда делали без яиц, молока или мяса - чтили правила церковного поста.

14 августа отменяли все работы дома и в поле (за исключением сбора меда), ходили в гости и поздравляли друг друга с праздником. Вечером собирались за праздничным столом, благодарили Спасителя за еду. Перед основным блюдом обязательно пробовали ложку меда. Считалось, если в этот момент загадать желание, то оно сбудется.

В дни спасов верующие много времени проводят в молитве, подают милостыню и оставляют пожертвования, помогая нуждающимся.

Считалось, что лето на Макавея заканчивалось, приходила пора сбора урожая и сенокоса. Холодало, а в водоемах вода начинала цвести.