В 2020 году самой дорогой торговой маркой в мире осталась крупнейшая американская компания Apple. По подсчетам аналитиков, она подорожала до 241,2 миллиардов долларов.

Такие данные собрал журнал Forbes в рейтинге самых дорогих брендов мира текущего года.

В первую десятку по версии журнала вошли:

Apple — $241,2 млрд (+17%);

Google — $207,5 млрд (+24%);

Microsoft — $162,9 млрд (+30%);

Amazon — $135,4 млрд (+40%);

Facebook — $70,3 млрд (-21%);

Coca-Cola — $64,4 млрд (+9%);

Disney — $61,3 млрд (+18%);

Samsung — $50,4 млрд (-5%);

Louis Vuitton — $47,2 млрд (+20%);

McDonald's — $46,1 млрд (+5%).

Так, общая стоимость брендов, попавших в рейтинг, за год выросла с 2,33 триллионов долларов до 2,54. Больше половины компаний расположены в США, а также в списке представлены десять немецких компаний, девять французских, шесть японских и пять швейцарских.

Также в списке этого года есть несколько новичков: в топ-100 вошли Nintendo, Hennessy, Burger King и AXA. Бренды Phillips, Hewlett Packard Enterprise и Kellogg’s, наоборот, покинули рейтинг.

Существенно поднялась в рейтинге американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart. Ее цена выросла на 12% и достигла $29,5 млрд, в результате чего компания перешла с 26-го на 19-е место.

По версии Forbes, самая популярная отрасль в рейтинге - IT (20 компаний). Затем следуют финансовые услуги (14), автопромышленность (11) и розничная торговля (8).

Ранее мы публиковали рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes. Основатель Tesla и частной космической корпорации SpaceX Илон Маск впервые попал в десятку.

Также мы писали, что по одной из последних версии Forbes, пятый президент Украины Петр Порошенко стал долларовым миллиардером. По данным журнала, совокупное состояние сотни богатых украинцев превышает $31 млрд.