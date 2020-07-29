В Кременчуге пьяный водитель заперся в авто с пассажиркой и заставил патрульных смотреть на их секс. Видео 18+
В Кременчуге Полтавской области патрульные полицейские остановили водителя по подозрению в пьяном управлении автомобилем. Однако вместо того, чтобы общаться с правоохранителями, мужчина закрылся в машине с пассажиркой и занялся с ней сексом.
Видео инцидента, произошедшего во вторник, 28 июля, опубликовали очевидцы.
Так, на кадрах можно увидеть, как водитель, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя полицейских, занимается сексом с женщиной на переднем сидении под романтичную музыку. Через некоторое время половой акт в авто завершился и мужчина принялся оскорблять очевидцев, показывая им неприличный жест.
Как закончился данный инцидент неизвестно, официальные ресурсы местной патрульной полиции курьезный случай пока не комментируют.
Видео: YouTube/ Андрей Волков
Стоит отметить, что недавно за подобным занятием был замечен сотрудник Организации объединенных наций в Израиле. Так, в соцсети утекло видео из Тель-Авива, на женщина в красном платье занимается сексом с мужчиной на заднем сиденье белого автомобиля с маркировкой ООН. В этот же момент на переднем сиденье сидит еще один человек. В ООН уже установили личности участников инцидента и отстранили их от работы.
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