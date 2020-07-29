В Украине за месяц в три раза увеличилось число активных случаев коронавируса
В Украине всего за месяц показатель заболеваемости Covid-19 вырос в три раза: 29 июля он составляет 161,4 случая на 100 тысяч населения, а 25 июня держался на уровне 50.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
А показатель летальности на сегодня составляет 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.
В ЦОЗ напомнили о рекомендациях, которые необходимо соблюдать во время карантина:
- Во время походов в магазины или в другие общественные места нужно держаться на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не трогать глаза, рот, нос.
- Перед тем как взять корзину или тележку, нужно обработать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.
- Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, нужно помыть руки с мылом. После этого тщательно вымыть фрукты и овощи чистой водой.
- Регулярно и тщательно обрабатывать руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мыть их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.
- Избегать мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным коронавирусом.
- Соблюдать правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывать рот и нос изгибом локтя или салфеткой.
- В случае повышения температуры, кашля и затруднения дыхание, нужно звонить семейному врачу.
Напомним, за минувшие сутки в Украине число заразившихся Covid-19 снова перевалило за 1 000 человек.
Также мы писали, что в Киеве за сутки коронавирус выявили у 132 человек.