В Украине всего за месяц показатель заболеваемости Covid-19 вырос в три раза: 29 июля он составляет 161,4 случая на 100 тысяч населения, а 25 июня держался на уровне 50.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

А показатель летальности на сегодня составляет 2,4%. С начала пандемии в Украине умерло 1 650 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

В ЦОЗ напомнили о рекомендациях, которые необходимо соблюдать во время карантина:

Во время походов в магазины или в другие общественные места нужно держаться на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не трогать глаза, рот, нос.

Перед тем как взять корзину или тележку, нужно обработать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, нужно помыть руки с мылом. После этого тщательно вымыть фрукты и овощи чистой водой.

Регулярно и тщательно обрабатывать руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мыть их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

Избегать мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным коронавирусом.

Соблюдать правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывать рот и нос изгибом локтя или салфеткой.

В случае повышения температуры, кашля и затруднения дыхание, нужно звонить семейному врачу.

Напомним, за минувшие сутки в Украине число заразившихся Covid-19 снова перевалило за 1 000 человек.

Также мы писали, что в Киеве за сутки коронавирус выявили у 132 человек.