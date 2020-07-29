Эпидемическая ситуация в десяти областях Украины в среду, 29 июля, не соответствует критериям для послабления карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, к ослаблению карантинных ограничений не готовы в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

В частности, загруженность коек превышает допустимый показатель в Закарпатской области и составляет 65,27%.

В то же время в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях динамика распространения заболевания превышает установленное значение в 10%.

Процент выявления заболевания выше установленного значения в 11% в Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, еще вчера в этом списке было только девять областей. Сегодня же список покинула Львовская область, но добавились Одесская и Черниговская области.

Как сообщалось, с 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Как мы писали, с 1 августа Украина меняет критерии для деления стран на "зеленый" и "красный" коронавирусные списки. Теперь для определения государств со значительным распространением коронавируса будут использовать показатели прироста и процента больных в стране за последние 14 дней.