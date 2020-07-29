Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста из-за проведения морского парада в Севастополе в честь Дня ВМФ.

Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает РИА "Новости", в среду, 29 июля.

"Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения", - объяснили в МИД РФ.

Отмечается, что 27 июля министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в МИД России в связи с проведением парада Черноморского флота РФ, который состоялся в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Украинские дипломаты подчеркнули, что организация парада флота является "очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях".

Напомним, мы писали о параде ВМФ, на котором присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он даже успел покататься на катере вокруг парадного строя боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде. Празднования дня ВМФ Российской Федерации прошли и в Сирии, в порту Тартус.