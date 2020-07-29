Правительство России предлагает расширить список экономических санкций в отношении Украины. В частности, запретить прием платежным агентом денег и совершение трансграничных платежей.

Об этом сообщает ТАСС.

Проект закона о расширении экономических мер в отношении Украины российское правительство внесло в Госдуму РФ.

"Речь идет о расширении перечня ограничений, наложенных на ряд лиц и компаний в рамках указа О мерах по реализации указа президента России О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации. Изменения предполагают установление запрета на прием платежным агентом денежных средств и совершение трансграничных платежей, если получатель включен в санкционный список", - сказано в сообщении.

Центробанк РФ и федеральные органы исполнительной власти в случае принятия закона должны будут передавать в Минфин отчеты о деятельности организаций, осуществляющих операции в отношении лиц, к которым применяются специальные экономические меры.

Напомним, что в прошлом апреле Россия обложила Украину новыми санкциями, расширив список товаров, которые нельзя ввозить на нашу территорию без специальных разрешений.

А в октябре 2018 года Владимир Путин ввел персональные санкции против Украины.