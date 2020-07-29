Под Минском, в преддверии президентских выборов в Беларуси, правоохранители задержали 32 наемника, которые работали на иностранную военную компанию.

Об этом в среду, 29 июля, информирует БЕЛТА.

Сообщается, что сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Гражданами какой страны они являются пока неизвестно.

В свою очередь пресс-секретарь Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович заявил, что информация об инциденте "будет по официальным каналам". Тем временем пресс-службы Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел не отвечают на звонки.

Стоит отметить, что ранее президент страны Александр Лукашенко заявлял, что для дестабилизации ситуации в Беларуси могут быть использованы подготовленные боевики частных военных компаний. Об этом также говорил государственный секретарь Совета безопасности РБ Андрей Равков.

Напомним, выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. В них примут участие действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывшая депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень и супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского, Светлана Тихановская.

На фоне приближающихся выборов в Беларуси вспыхнули несколько уличных протестов. В частности, жители Минска вышли на улицы с тапками в руках, символизируя борьбу против Лукашенко. В свою очередь глава государства заявил, что намерен разгонять "майданы" и уличные протесты при помощи армии.

Главные соперники Лукашенко, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не были допущены до участия в выборах. Их штабы объединились для поддержки Тихановской. В свою очередь дипломаты Российской Федерации, куда от политических преследований уехал Цепкало, заявили, что не заинтересованы в сценарии "майдана" в Беларуси.