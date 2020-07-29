Сегодня, 29 июля, в Киеве прошла торжественная церемония открытия второй очереди нового корпуса больницы "Охматдет". На мероприятии побывали президент Украины Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов, который снова поднял проблему низких зарплат врачей.

В ходе общения с медиками, Максим Степанов, в частности признал, что нынешний уровень зарплат врачей, а особенно молодых специалистов, крайне низок.

Министр здравоохранения считает, что молодые врачи, которые приходят работать в медицинские учреждения после интернатуры, должны получать зарплату, начиная от 20 - 25 000 гривен.

"Я убежден, что с точки зрения справедливости зарплата врача, который приходит после интернатуры, должна стартовать с 20 или 25 000 гривен", - заявил министр, как передает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства в свою очередь отметил, что вопрос зарплат медиков является одним из ключевых и приоритетных, и предложил поаплодировать главе Минздрава, когда это будет сделано. Степанов же указал, что для решения этой задачи очень важна поддержка президента.

Ранее "Страна" сообщала, что Максим Степанов рассказал про 112 миллионов гривен на нужды трансплантологии в Украине.