Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко является руководителем кампании президентской политической силы на местных выборах.

Об этом Корниенко рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам подготовка "Слуги народа" к местным выборам происходит интенсивно, а центральный штаб партии уже сформирован.

"Я руководитель кампании по всей стране, давайте так скажу. И по Киеву - политический куратор", - сказал Корниенко.

Напомним, "Страна" писала, что кандидатом в мэры столицы от президентской партии стала Ирина Верещук. Мы разбирались, как "слуги народа" попытаются взять власть в Киеве.

Также сообщалось, что "Слуга народа" будет двигать Юзика в мэры Кривого Рога. Имена остальных кандидатов в других городах в партии обещают огласить в ближайшее время.