36,4% украинцев оценивают качество среднего образования в Украине как низкое. Еще 34,2% считают, что вопрос о проблеме совершенствования качества такого образования в нашей стране является первоочередным.

Об этом говорится в исследовании социологической службы Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Так, на вопрос, как бы респонденты в целом оценили качество среднего образования в Украине, 11% ответили, что оно очень низкое, 25,4% - скорее низкое, 44,5% - среднее, 9,7% - скорее высокое, 0,4% - очень высокое, а 8,9% затруднились ответить на вопрос.

Таким образом низким уровень образования в Ураине назвали 36,4%, высоким - 10,1%.

На вопрос, насколько важна проблема совершенствования качества среднего образования в нашей стране, 34,2% ответили, что считают, что вопрос является первоочередным, 48% - что вопрос важен, но есть более первоочередные проблемы, 9,9% - что эта проблема вторичная, а 7,9% затруднились ответить на вопрос.

Данное исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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