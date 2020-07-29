Власти Киева делают все возможное, чтобы столичные дети смогли сесть за школьные парты с 1 сентября, несмотря на эпидемию коронавируса.

Об этом в среду, 29 июля, заявил мэр города Виталий Кличко в ходе брифинга.

"Департамент образования КГГА создал группу из специалистов, которая уже 7 августа представит план действий относительно начала учебного года в школах. Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса с учетом эпидемиологической ситуации. Сегодня мы делаем все, чтобы дети 1 сентября сели за парты в школах", - сказал городской голова.

По словам Кличко, педагогические коллективы уже активно готовятся к грядущему учебному году и планируют свою работу. Он также отметил, что большинство учебных заведений столицы приобрели дезинфицирующие средства, антисептики, и средства индивидуальной защиты

"Хочу напомнить, что мы выделили почти 4 млрд грн на подготовку учреждений к новому учебному году. Больше всего средств - около 2 млрд - направили на ремонты в учреждениях образования и на общегородские программы", - добавил Кличко.

Он также рассказал о том, что в Киеве планируется открыть семь обновленных учебных заведений, из которых три построенных детских сада и два - полностью реконструированных. Кроме того, вскоре должна быть завершена масштабная реконструкция с пристройками в двух школах.

Слова Кличко о школах - с 13:38. Видео: Виталий Кличко в Facebook

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций предложил три сценария работы школ при разной эпидемиологической ситуации в Украине.

Ранее мы писали, что с 1 сентября, по словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, закрывать школы будут только в районах "красной зоны" - где высокий показатель заболеваемости Covid-19.