Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, чей дом под Киевом недавно сгорел, обвинил СМИ во лжи, после информации, что теща-пенсионерка заняла ему почти полмиллиона гривен.

Однако позже он подтвердил, что занимал деньги у тещи два раза, правда, первый долг уже отдал. Информация об этом внесена в его декларацию за 2019 год.

Разбирались, почему антикоррупционер обвинил журналистов и что написано в его декларации.

"Это ложь". Как Шабунин тещу отрицал

Два дня назад на новостных сайтах появилась новость, что глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин занял почти полмиллиона гривен на дом у своей тещи-пенсионерки: 279 тыс. грн - в 2017 году и 198,5 тыс. грн - в 2019 году (то есть почти 478 тыс грн). Эти данные отображены в его декларации за 2020 год.

Сам Шабунин обвинил журналистов во лжи, комментируя эту информацию.

"В эфире наша новая рубрика: Они жгут. УНИАН вышел с новостью: "Шабунин занял полмиллиона гривен на дом у собственной тещи - пенсионерки.

Это ложь. Она опровергается моей декларацией, на которую УНИАН Коломойского в своей же новости и ссылается.

В новости "журналисты" УНИАН пишут: "Такие данные содержатся в декларации Шабунина за 2019 год." В самой декларации такого конечно нет.

Перед тем, как написать этот пост, связался с главредом УНИАН Михаилом Ганницким. Он посоветовал мне писать в редакцию..." - написал Шабунин в Facebook.

При этом займ от тещи указан в декларации Шабунина. Что несколько расходится с опровержением антикоррупционера и уже вызвало комментарии в Сети.

Журналист Денис Иванеско заметил, что после опровержения Шабунина даже не знает, кому верить - декларации, где он указал, что одолжил у тещи почти полмиллиона гривен или его же посту в Facebook, где он это отрицает.

"Раньше говорили: врет как очевидец. Теперь, видимо, будем говорить: врет как антикоррупционер" - написал Иванеско и прикрепил скриншот из декларации Виталия Шабунина.

Иванеско также привел скриншот из декларации Шабунина, где указал кредит от его тещи Татьяны Гришиной.

Отвечая на похожие вопросы, в комментариях к своему посту о том, что СМИ солгали, сам Шабунин все-таки подтвердил наличие двух заемов у тещи на общую сумму почти полмиллиона гривен.

При этом он отметил, что обманом было плюсовать их, поскольку он брал их в разные годы, и один уже погасил.

"Эти кредиты не одновременные. То есть сначала брался один и полностью был возвращен. А потом брался другой. Плюсовать их - это откровенный обман" -написал Шабунин.

Также он заявил, что был погашен первый кредит. То есть более крупный, на сумму 279 300 грн. Второй, на сумму 198 552 грн - еще нет.

Как Шабунин деньги у тещи брал

В декларации за 2019 год в разделе "Финансовые обязательства" указано, что в 2017 году он занял деньги у тещи Татьяны Гришиной - 279 330 грн, а в 2019 году занял у нее же 198 552 грн.

Также в 2016 году он получил кредит на сумму 1,36 млн грн у ТОВ "Малбери Хоумс". Это застройщик, который также продает строительные материалы.

В декларации указано, что теща пенсионерка и она получила 19 752 грн пенсии за год (это 1 646 грн в месяц). Других ее источников дохода Шабунин в своей декларации не указал.

Также указано, что тесть и теща владеют квартирой в Киеве (55 кв м) с 1984 года.

В разделе "Грошовi активи" в декларации за 2019 год указано, что теща получила наличкой 105 тыс грн. Видимо, в счет погашения кредита.

Что касается сгоревшего дома, вокруг покупки которого разгорелся скандал, то в интервью "Новому времени" Виталий Шабунин рассказывал, что недвижимость обошлась ему не в 250 тысяч долларов, как об этом писали.

По его словам, дом площадью 122 кв м, который находится в районе Осокорков, обошелся в 83 тыс долларов вместе с кухней и техникой. Строили его с весны, а въехали в ноябре того же года (в 2016 - Ред.). Быстро построили,поскольку он был из пенобетона, газоблоков, а сверху пенопласт.

Часть средств, по словам Шабунина, выручили за счет продажи квартиры на Борщаговке - за 35 тыс долларов, часть заняли родители, а стройматериалы взяли в рассрочку.

Виталий Шабунин написал, что после пожара дом не пригоден для жизни, и что он не был застрахован.

Дом после пожара. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin