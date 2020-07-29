Похоже, на Банковой усвоили уроки первого года после победы Зеленского на выборах с назначением на высокие должности в правоохранительных органах случайных людей, которые при необходимости даже не могли толком выполнить нужные властям "особые поручения".

Поэтому Офис генпрокурора продолжают усиливать старыми прокурорскими кадрами.

Сегодня, 29 июля, генпрокурор Ирина Венедиктова представила своего нового первого зама. Им стал бывший прокурор Киева Роман Говда.

Как говорят наши источники в прокурорских кругах, это человек до мозга костей из прокурорской системы, начавший работать в 2003 году при Кучме и успешно строивший свою карьеру при Ющенко, Януковиче, Порошенко и, как видим, теперь и при Зеленском.

Пост зама генпрокурора для него не новый - после Майдана Роман Говда занимал его при генпрокуроре Викторе Шокине, который очень лестно отзывался о своем заместителе. По мнению бывшего генпрокурора, которое он озвучил в интервью "Стране" конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по сути выиграл Говда, как самый грамотный специалист. Но потом, в силу целесообразности, решили назначить все же Холодницкого.

В свою бытность первым замом Шокина Роман Говда запомнился как прокурор, подписавший подозрение бывшему коллеге - Виталию Касько по мошенничеству с получением двух служебных квартир. Правда потом дело спустили на район и по-тихому закрыли в райпрокуратуре.

Но это указывает на специфику Говды - он четко выполняет указания начальства (с Касько тогда у руководства ГПУ был конфликт).

Любопытно, что ранее на пост заместителя генпрокурора прочили помощника Офиса президента Андрея Ермака Олега Кипера.

По одной из версий эту рокировку провели с ведома и в интересах Ермака, который хотел видеть Олега Кипера прокурором Киева для усиления своего влияния в столице (неофициальным куратором которой он является у Зеленского).

Говда же, с учетом его готовности выполнять разные поручения, вероятно и будет курировать "политическое" направление.

Правда есть и другая версия. Журналист Владимир Бойко считает, что назначение Говды на высокий пост состоялось благодаря кулуарным договоренностям до сих пор влиятельного в Генпрокуратуре экс-нардепа Александра Грановского (считался "смотрящим" за судами времен Порошенко) и поддержке бывшего высокопоставленного налоговика - Евгения Бамбизова.

Ранее "Страна" сообщала, что Венедиктова назначила новым руководителем департамента по делам Майдана правую руку Горбатюка.