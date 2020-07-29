За прошедшие сутки коронавирусная болезнь подтвердилась у 132 жителей Киева. По последним данным, общее количество пациентов с Covid-19 в столице за все время эпидемии выросло до 7932.

Об этом в среду, 29 июля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Городской голова сообщил, что за сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22, в Дарницком - 19, а также в Соломенском районе - 16 случаев.

В больницы были госпитализированы 29 пациентов, остальные находятся на самоизоляции дома, под контролем врачей. С начала эпидемии в Киеве госпитализированы 2080 больных. Самый долгий срок лечения Covid-19 составил 41 день. Быстрее выздоравливают дети и молодые люди.

Среди новых пациентов с коронавирусом в столице:

54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет

66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17

Среди них коронавирусная болезнь подтвердилась и у троих медработников.

"У нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - сообщил Кличко.

Стоит отметить, что ко вчерашнему утру за сутки было выявлено меньшее число больных Covid-19 - 110.

Однако коронавирусный антирекорд этих суток поставила не столица, а Львовская область. Там болезнь Covid-19 подтвердилась у еще 149 человек.