В Киеве за сутки коронавирус выявили у 132 человек. Инфекцию побороли женщины 93 и 95 лет
За прошедшие сутки коронавирусная болезнь подтвердилась у 132 жителей Киева. По последним данным, общее количество пациентов с Covid-19 в столице за все время эпидемии выросло до 7932.
Об этом в среду, 29 июля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Городской голова сообщил, что за сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22, в Дарницком - 19, а также в Соломенском районе - 16 случаев.
В больницы были госпитализированы 29 пациентов, остальные находятся на самоизоляции дома, под контролем врачей. С начала эпидемии в Киеве госпитализированы 2080 больных. Самый долгий срок лечения Covid-19 составил 41 день. Быстрее выздоравливают дети и молодые люди.
Среди новых пациентов с коронавирусом в столице:
- 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет
- 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
- 6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17
Среди них коронавирусная болезнь подтвердилась и у троих медработников.
"У нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - сообщил Кличко.
Стоит отметить, что ко вчерашнему утру за сутки было выявлено меньшее число больных Covid-19 - 110.
Однако коронавирусный антирекорд этих суток поставила не столица, а Львовская область. Там болезнь Covid-19 подтвердилась у еще 149 человек.