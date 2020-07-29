В среду, 29 июля, в Виннице задержали двоих парней из Донецкой области, которые взрывали и грабили банкоматы по всей Украине. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

"29 июля около 4 утра в Виннице при попытке совершения кражи из банкомата путем подрыва были задержаны двое жителей Донецкой области. По имеющейся информации, указанные лица причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории государства", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, злоумышленников задержали при очередной попытке подорвать банкомат с помощью газовой смеси. Они хотели сбежать с места преступления на автомобиле "Ауди", но сотрудники полиции задержали их во дворах многоэтажек с помощью спецподразделения КОРД. Как сообщается, злоумышленники пытались переодеться и избавиться одежды, в которой совершали преступление. После осмотра автомобиля, у них изъяли балаклавы, перчатки, телефоны, одежду и другие вещественные доказательства.

В настоящее время по месту жительства фигурантов проводятся неотложные обыски, осуществляется документирование их преступной деятельности. Злоумышленников задержали в процессуальном порядке согласно ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Видео: Youtube/ Нацполиция

Ранее мы писали, что в Харькове велосипедисты взорвали банкомат и унесли два миллиона. Злоумышленников удалось задержать и вернуть банку украденные деньги.

Также мы сообщали об ограблении банка в Запорожье, где бандиты вынесли из банкомата все деньги. Полиции не удалось их задержать.