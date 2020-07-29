По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост ВВП в Украине в 2021 году составит 4,6%, а инфляция - 7,3%.

Об этом свидетельствует проект постановления, который значится в повестке дня Кабмина в среду, 29 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

В документе речь идет о том, что рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно. А дефицит торгового баланса составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022-м.

Как отметило Минэкономики в пояснительной записке, доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн (в два этапа - до 6 тыс. грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс. грн с 1 июля), а в 2022 году - до 6,7 тыс. грн и до 7,176 тыс. грн в 2023-м.

При этом в министерстве считают, что номинальная среднемесячная зарплата составил в следующем году 13,632 тыс. грн и 15,414 тыс. грн в 2022-м. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% - через год.

Номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,089 трлн грн в 2022-м.

Напомним, МВФ в начале июня понизил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Также мы писали о том, что ВВП Украины за пять месяцев упал почти на 6%.