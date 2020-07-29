Бывший исполняющий обязанности прокурора Киева Роман Говда занял пост первого заместителя генерального прокурора.

Об этом в среду, 29 июля, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что глава ведомства Ирина Венедиктова сегодня представила новоназначенного зама сотрудникам Офиса генпрокурора.

"Уверена, что вы усилите наш профессиональный коллектив. Вместе мы будем работать еще активнее, еще более конструктивно, еще результативнее", - сказала генпрокурор.

Справка: Роман Говда с 2003 года работал в органах прокуратуры на следующих должностях: помощник прокурора Королевского района Житомира; прокурор, старший прокурора, заместитель начальника и начальник отдела прокуратуры Житомирской области; прокурор, старший прокурор, заместитель начальника и начальник отдела, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Украины; прокурор Одесской области; заместитель Генерального прокурора Украины; заместитель начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины, прокурор города Киева; начальник управления Офиса Генерального прокурора.

30 апреля 2020 назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.

Напомним, что Генпрокуратура назначала Говду прокурором Киева 6 июля 2016 года - еще во времена президентства Петра Порошенко. 16 декабря 2019 года генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал заявление об отставке столичного прокурора.

Приказом от 4 мая Венедиктова снова назначила Говду на должность прокурора Киева.