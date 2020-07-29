На проезжей части улицы Михаила Грушевского в Киеве, у здания Верховной Рады, обвалился асфальт. Это случилось из-за прорыва трубопровода.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП ДЭУ Печерского района КК "Киевавтодор".

Так, коммунальщики обнаружили разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью по ул. Михаила Грушевского, 20, на углу с ул. Шелковичной, прямо напротив здания парламента.

"В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - сообщили в "Киевавтодоре".

Сейчас балансодержатель инженерных сетей извещен и планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.

Напомним, мы публиковали видео, как в столичной Демеевке из-под асфальта забил грандиозный фонтан.

Также сообщалось, что сотрудницу "Киевавтодора" заставили ночами охранять новый асфальт от вандалов.