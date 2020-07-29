Превышение вредных веществ в воздухе Киева - это обычное явление в летний период, уменьшить эти показатели поможет ветер и снижение температуры.

Об этом рассказала "Стране" начальник отдела информации Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Ирина Колесник, сообщает наш корреспондент.

По ее словам, ежегодно летом в столице наблюдаются высокие концентрации загрязняющих веществ. По ее словам, некоторые их них образуются именно от солнечной радиации. Поэтому снижение температуры воздуха поможет снизить высокие показатели.

"Из-за высокой температуры и погодных условий происходит накопление загрязняющих веществ. Каждое лето высокие концентрации диоксида азота, формальдегида. Чтобы немножко уменьшились показатели загрязнения необходима хорошая продуваемость, ветер, понижение температуры. Некоторые вещества образуются не только от выбросов вредных веществ, но и при высокой температуре и солнечной радиации. В этом году не наблюдаются самые высокие показатели", - рассказала Ирина Аркадиевна.

Напомним, в Киеве зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе почти на всех станциях замера. Помимо пыли, известно о диоксиде серы, оксиде углерода, диоксиде азота и формальдегида.

Не так давно мы сообщали, что в столице выявили выброс в воздух опасных веществ до пяти раз выше нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, основной вклад в общее загрязнение атмосферного воздуха в Киеве принадлежит автотранспорту.