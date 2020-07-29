После заявления губернатора Луганской области Гайдая, что он против проведения местных выборов около линии фронта, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с заявлением, в котором потребовала от властей Украины обеспечить проведение местных выборов по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Зе-власть взяла курс на демонтаж местного самоуправления и срыв выборов на востоке Украины. В начале депутаты Зе-большинства отказывают жителям Луганской и Донецкой областей в праве выбрать областные советы. Теперь Владимир Зеленский принимает Указы о введении военно-гражданских администрации в двух крупных городах Луганской области - Лисичанске и Северодонецке. Тем самым, узурпировав право горожан на местное самоуправление, поставив под сомнение демократичность проведения грядущей избирательной кампании в городские советы и саму возможность выборов. Вслед за Зеленским чиновники помельче призывают вообще не проводить выборы в местные советы около линии разграничения. В частности, с такой инициативой выступил руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Нынешняя власть все чаще ведет себя как настоящие преемники режима Порошенко и последователи партии войны. Зеленский и его команда показывают полное пренебрежение к Конституции и правам граждан. Они лишают жителей востока Украины права на местное самоуправление. Зе-властью движет только страх проигрыша на выборах. Они знают, что им не доверяют люди и пытаются спрятаться от недоверия граждан за военизированными администрациями", - говорится в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти отказаться от сценария срыва выборов на востоке Украины. Гарантировать реализацию закрепленного Конституцией и законами Украины права граждан на местное самоуправление. Мы требуем обеспечить проведение выборов в местные советы всех уровней на всей подконтрольной территории Украины. А также ускорить разработку законов, необходимых для проведения выборов на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей", - заявили в Оппоплатформе.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский создал военно-гражданские администрации в двух соседних городах Луганской области.