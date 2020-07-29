Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на смену Леониду Кучме, который вчера покинул Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, рассматривается несколько кандидатов. Среди них вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом президент рассказал на брифинге после посещения больницы "Охматдет", в среду, 29 июля.

"У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - сказал президент.

По его словам, все рассматриваемые кандидатуры будут в какой-то мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе - или в роли советника, или в другом качестве.

Напомним, вчера, 28 июля Кучма заявил о прекращении участия в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Президент поблагодарил его за работу. В политических кругах обсуждается три основных версии его ухода. В частности, одной из них может быть состояние здоровья. Леониду Даниловичу скоро исполнится 82 года.

Сегодня стало известно, что Резников временно возглавил украинскую делегацию в ТКГ вместо Кучмы. Пока Зеленский не внесет изменения в состав делегации отдельным указом, формально Резников будет управлять этими процессами.