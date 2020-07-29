Правоохранители вычислили и задержали двоих подозреваемых в причастности к серии взрывов в Киеве. Одного из них уже судили за умышленное убийство с применением взрывного устройства.

Об этом в ходе брифинга 29 июля сообщил прокурор Киева Олег Кипер, пишет "Интерфакс-Украина".

В среду в ходе брифинга в Киеве, отвечая на вопрос о личностях задержанных в причастности ко взрывам, прокурор сказал: "60 и 61 года рождения. Один ранее судимый… за умышленное убийство с применением взрывного устройства".

По словам Кипера отметил, что в речь идет о корыстном мотиве, поскольку вымогались деньги. "Мы видим в этом финансовый мотив", - сказал он.

Как сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко, после нескольких случаев полиция находила записки. Преступники требовали перечислить на специальный счет 50 биткоинов (около 500 тыс. долларов). В противном случае, они грозили продолжить взрывы.

"Эти граждане, из корыстных побуждений, желая получить около 500 тысяч долларов США, совершали террористические акты, надеясь остаться неизвестными и безнаказанными. Несмотря на свой почтенный возраст, они изучили опыт использования криптовалют преступниками всех мастей и надеялись остаться безнаказанными, получив деньги на электронный кошелёк. С момента взрыва первой бомбы правоохранителям понадобилось всего лишь 10 дней на установление личностей и задержания негодяев", - написал Геращенко.

Напомним, ранее мы сообщали о взрыве в Киеве возле выхода из метро "Шулявская", в котором пострадали четыре человека. Трое пострадавших сами обратились за помощью к медикам. Полиция оценила дело как хулиганство.

Также мы писали, что в кафе на улице Беломорской (улица возле станции метро "Лесная") Деснянского района Киева, произошел взрыв. По предварительным данным, в сумке взорвалась салютная установка.

Кроме того, 21 июля в Киеве возле станции метро "Минская" произошел взрыв. Незадолго до этого неподалеку от подземки был найден подозрительный чемодан.