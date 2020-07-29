На телеграм-канале "Политика страны", посвященному новостям и аналитике по ситуации в Украине от интернет-газеты "Страна", уже более 30 тысяч подписчиков. Данная отметка покорилась каналу во вторник, 28 июля.

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва поблагодарил всех подписчиков канала, а также тех, кто делает репосты с него.

Кроме того, Гужва выделил три главные причины для читателей "Страны" подписаться на телеграм-канал:

Часто на канале новости появляются быстрее, чем на сайте. Лента "Политика Страны" специально составлена для тех, кто интересуется политикой и связанными с ней вопросами - не нужно отвлекаться на новости из других сфер. Статьи, которые выходят на "Стране", на нашем телеграм-канале промотируются с краткими выводами, из которых понятно о чем суть материала. Удобно, если в данный момент нет времени читать статью целиком.

Подписаться на "Политику страны" можно по этой ссылке: t.me/stranaua.

Издание "Страна" - ведущее интернет-СМИ Украины, посвященное новостям страны, а также их аналитике. Согласно данным сайта SimilarWeb, в течение последних полугода регулярно входит в топ-3 новостных сайтов Украины по посещаемости.