У телеграм-канала "Политика Страны" уже более 30 000 подписчиков. Главные причины подписаться на канал
На телеграм-канале "Политика страны", посвященному новостям и аналитике по ситуации в Украине от интернет-газеты "Страна", уже более 30 тысяч подписчиков. Данная отметка покорилась каналу во вторник, 28 июля.
Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва поблагодарил всех подписчиков канала, а также тех, кто делает репосты с него.
Кроме того, Гужва выделил три главные причины для читателей "Страны" подписаться на телеграм-канал:
- Часто на канале новости появляются быстрее, чем на сайте.
- Лента "Политика Страны" специально составлена для тех, кто интересуется политикой и связанными с ней вопросами - не нужно отвлекаться на новости из других сфер.
- Статьи, которые выходят на "Стране", на нашем телеграм-канале промотируются с краткими выводами, из которых понятно о чем суть материала. Удобно, если в данный момент нет времени читать статью целиком.
Подписаться на "Политику страны" можно по этой ссылке: t.me/stranaua.
Издание "Страна" - ведущее интернет-СМИ Украины, посвященное новостям страны, а также их аналитике. Согласно данным сайта SimilarWeb, в течение последних полугода регулярно входит в топ-3 новостных сайтов Украины по посещаемости.
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