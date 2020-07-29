Сегодня число новых случаев коронавируса в Украине вновь перевалило за тысячу. И хотя рекорд - 1109 инфицированных за сутки - не перекрыт, динамика продолжает держаться высокой - на уровне 800, 900, 1000 случаев ковида в день.

Именно поэтому для украинцев не открывает свои двери Евросоюз, а также ужесточают режим те страны, которые ранее соглашались пускать нас без ограничений. Например, в Болгарию теперь можно будет въехать только по справке об отрицательном ПЦР-тесте. Хотя раньше она была не нужна.

Уровень роста заболеваемости в Украине в основном всегда коррелировал с количеством тестов, проведенных Минздравом. Охват населения тестированием у нас едва ли не самый низкий в Европе - мы провели менее миллиона исследований, тогда как Беларусь, где вчетверо меньше жителей - без малого миллион триста.

Но причина может быть не только в этом. Дело в том, что в Европе и по всему миру вирус резко пошел в рост. Из-за чего заговорили о второй волне ковид-19.

Разбирались, почему в Украине не падает число больных коронавирусом. И почему оно начало снова расти в Европе.

Тесты и выявляемость

Если посмотреть на украинскую статистику за последние десять дней, то замечаешь интересную тенденцию. Чем меньше делается тестов - тем выше выявляемость заболевания.

За указанный период число ПЦР только дважды падало ниже десяти тысяч - 20 и 27 июля (5 575 и 7 064). Оба раза выявляемость "прыгала" до 11% и выше. Хотя средний показатель - 6-7%.

Объяснение видится в том, что на низком количестве тестов проверяются в основном те, кто обратился уже с симптомами ковида.

Более же охватное тестирование касается тех, кто не имеет признаков болезни. А проверяется либо по своей воле, либо входит в группы риска.

Очевидно, что чем больше людей проверить, тем меньшей будет выявляемость. Однако такой подход решает и более важную задачу - своевременная изоляция бессимптомных носителей. Которые в этом случае не смогут заразить много народу.

Одновременно, чем больше тестов - тем более корректной будет картина, какой процент украинцев болеет коронавирусом.

На данный момент, если экстраполировать данные последней десятидневки на всю страну, то критерию "тесты-заболевшие" инфицированно примерно 6-7% украинцев. Это более двух миллионов человек.

Та же цифра получается, если сравнить число сделанных тестов и заболевших за все время пандемии в Украине - 6,8%.

Интересно сравнить этот показатель на примере других стран. В Беларуси, которая, как уже говорилось, тестирует больше Украины, он составляет 5,3%. А вот в России, которая занимает третье место в мире по ПЦР-тестам - уже 3%. Примерно тот же показатель в Германии.

Почему не падает число заболевших

За последние десять дней тестов стали делать еще больше чем раньше - за вчера их количество было почти 15 тысяч (и, соответственно, выросло число выявленных больных).

На этом показателе выявляемость была 6,8%. Правда, 25 июля, когда число исследований тоже перевалило за 14 тысяч, показатель заболевших оказался выше - 7,8%.

То есть, если убрать неестественно низкое количество тестов, когда выявляемость поднималась к 11%, средний процент заболевших в Украине пока не падает. А если и отклоняется от заданных средних значений (6-7%), то лишь в большую сторону.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 29 июля 1022 21 14939 (6,8%) 28 июля 919 13 12 655 (7,2%) 27 июля 807 11 7064 (11%) 26 июля 920 15 12 559 (7,3%) 25 июля 1106 19 14 076 (7,8%) 24 июля 972 20 16 323 (5,9%) 23 июля 856 17 14 498 (5,9%) 22 июля 829 16 13 574 (6,1%) 21 июля 673 20 10 529 (6,3%) 20 июля 651 13 5575 (11,6%)

В целом в Украине за месяц в три раза увеличилось число активных случаев коронавируса, сообщил сегодня Центр общественного здоровья Украины.

В чем причина?

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, высокий уровень заболевания на Сovid-19 - это безответственный подход людей к соблюдению рекомендаций МОЗ (масочный режим в общественных местах, дистанция в 1,5 метра, использование антисептика).

Впрочем, очевидно, что первым карантинные вожжи отпустило правительство.

Кабмин фактически снял все главные ограничения, не дожидаясь, пока пандемия пойдет на устойчивый спад. Причем произошло это под туристический сезон, который вызвал массовые скопления людей на юге страны. Фактически благословив открытие пляжного сезона, который сам по себе является мощным провокатором заражений.

Стоит ли удивляться после того, что население и бизнес перестали также соблюдать карантин?

Причем, главные усилия должны быть сосредоточены уже не на ограничениях, которых не потянет ни бизнес, ни бюджет. А скорее на массовом тестировании - чтобы выявить и изолировать как можно больше бессимптопмных носителей.

Именно таким путем пошли в странах, которые раньше были эпицентром пандемии, а сейчас имеют меньше суточных заболевших, чем Украина.

Например, Италия, где ежедневных случаев в районе двухсот - при населении в 60 миллионов человек. Тестов на один миллион населения здесь делают в пять раз больше, чем в Украине.

Однако есть и объективные причины, которые могут сыграть свою роль в нездоровых показателях Украины.

Пришествие второй волны?

Вчера глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за последние шесть недель число заразившихся коронавирусом в мире удвоилось. То есть за полтора месяца из шести, которые официально длится пандемия ковид.

Серьезная динамика.

В связи в этим британский премьер Борис Джонсон, переболевший covid-19, заявил, что появились признаки второй волны коронавируса.

"Давайте будем абсолютно честны в том, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей, я боюсь, что в некоторых регионах вы начинаете наблюдать признаки второй волны пандемии", - заявил он.

Слова Джонсона подтверждаются статистикой стран, где, казалось бы, вирус уже сошел на нет. Например, Испании, где в середине и конце июля резко выросло число инфицированных. Эпицентром вспышки стала густонаселенная Каталония. Там вернули часть карантинных ограничений, хотя полного "локдауна" пока нет.

Статистика коронавируса в Испании. Данные Worldometer

В Германии также зафиксировали серьезный рост - более 800 новых случаев за сутки, хотя долгое время было не более пятисот. После чего профильное учреждение - Институт имени Роберта Коха - заявил, что это может говорить об угрозе второй волны инфекции.

Интересно, что среди причин вспышки в Германии - это заражение на одной из овощных ферм в Баварии, где трудится много гастарбайтеров. В том числе из Украины.

Медики в Берлине говорят, что в целом повышение числа заболевшим связано с возвращением немцев из отпусков, где они подхватывют ковид. В связи с чем решили всех въезжающих из рисковых стран в обязательном порядке тестировать на ковид. Это начнется уже с августа - мера для Украины невиданная. У нас пока освоили только самоизоляцию.

В Германии же повсеместно открываются центры добровольного бесплатного тестирования на ковид в местах скопления людей - вокзалах, аэропортах и основных автомагистралях.

Весь июль фиксируется рост и в Австрии, которая одной из первых вышла из карантина в Европе. Здесь впервые с апреля даже был поставлен антирекорд - 170 новых заболевших. Поэтому Вена ужесточила въезд в страну и вернула ношение масок в общественных местах.

Статистика коронавируса в Австрии. Данные Worldometer

Из-за ситуации с ковид в ЕС высказали намерение продлить общий запрет на въезд иностранцев еще на две недели.

Кстати, европейские проблемы не уникальны: сейчас с новой волной коронавируса борются Австралия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Гонконг, Китай и Япония. Которым раньше удавалось успешно сдерживать натиск болезни.

То есть, как видим, те же причины, которые держат планку заболеваемости в Украине, работают и в мире - сезон отпусков и связанные с этим сезонные миграции населения на юга и обратно. Что может действительно вызвать к жизни вторую волну заболевания.

В том числе, и в странах, которые близко к Украине. Серьезный рост начался в Болгарии, куда уже едут отдыхать украинцы. В итоге эту страну Минздрав уже внес в "красный" список - то есть после возвращения оттуда нужен обязательный карантин.

Статистика коронавируса в Болгарии. Данные Worldometer

Растут показатели также в Польше, куда украинцы продолжают выезжать на работу. Не исключено, что поэтому и держится высокий уровень заболеваемости на Западной Украине.

Статистика коронавируса в Польше. Данные Worldometer

Также взрывной рост пошел еще в одной стране, куда ездят украинцы на летний отдых - в Албании. Ее Минздрав тоже внес в "красный" список.

Статистика коронавируса в Албании. Данные Worldometer

А вот в Турции, куда ринулись отдыхать многие украинцы, включая депутатов - пока все хорошо, если верить статистике.

Поэтому пока вопрос - мы имеем дело со второй волной коронавируса или же с сезонным обострением, которое пойдет на спад ближе к осени.