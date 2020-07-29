Гороскоп на эту неделю - с 3 по 9 августа - для всех знаков Зодиака. Неделя начнется с полнолуния в Водолее и окажет благоприятное влияние на проведение конференций, получение новых знаний и укрепление родственных отношений.

Эти 7 дней - пик реализации жизненных энергий, когда новые дела начинать не рекомендуют. Лучше задуматься о персональных качествах, которые в вашей жизни являются главной движущей силой и заняться их совершенствованием.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов на этой неделе может возникнуть конфликт между действительностью и желаниями. Звезды не советуют использовать период для решения важных рабочих вопросов и поиска работы. В отношениях с семьей и родными важно проявить деликатность.

Телец (21.04 - 20.05)

На этой неделе Тельцов ожидают стрессовые моменты. Контакты и поездки заставят вас понервничать, есть вероятность происшествий в дороге. Воздержитесь от туристических поездок. Нежелательно сдавать в этот период зачеты или экзамены.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В эти дни Близнецам лучше не браться за ответственные дела из-за недостатка опыта. Но любые знания, полученные на этой неделе, принесут в вашу жизнь позитивные результаты. В общении с друзьями нужно быть осторожными. Эмоциональность и спешка могут стоить дорого.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам будет сложно сохранить доброжелательные отношения с конкурентами. На этой неделе вероятны экспрессивные поступки, спонтанные выводы и недопонимание. Правильным решением в этой ситуации будет перевести разговор в легкий и непринужденный тон. Старайтесь больше двигаться и через спорт выплескивать агрессию.

Лев (23.07 - 23.08)

Звезды советуют Львам использовать неделю для решений вопросов, связанных со здоровьем: обратитесь к специалистам, не занимайтесь самолечением, если вас что-то беспокоит. Также актуальными станут вопросы бережного использования ресурсов, в частности денег. Не забегайте наперед в своих планах, умейте отдыхать и расслабляться.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы на этой неделе будут действовать спонтанно. Вы будете полны энергии, захочется планировать крупные денежные траты. Звезды советуют контролировать свою импульсивность, ведь чересчур праздный образ жизни может испортить отношения с окружающими. С утомляемостью поможет справиться правильный режим работы и отдыха.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе Весам будет сложно осуществлять собственные желания и планировать будущее без помощи третьих лиц. Звезды советуют свои планы и идеи обсуждать с членами семьи, а не друзьями. Возможно, вас привлекут к новой работе, где для достижения результата придется подстраиваться или уступать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы будут на этой неделе сосредоточены на бытовых проблемах: финансах, домашних хлопотах, командировках. Могут возникнуть напряженные события в личной жизни. В конце недели предстоят контакты с иностранцами.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут ощутить, что их недооценивают, поэтому захотят больше внимания и денег в своей жизни. Представители знака ощутят авантюрные или меркантильные порывы своего характера и совсем скоро получат предложение новой работы. Однако на пути к успеху их ожидает беспокойство.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги получат на этой неделе то, чего давно ждали. Вы сами оттягивали долгожданный момент, долго рассуждали над чем-то и детально обдумывали дальнейшие перспективы. Вашей дальновидности и прагматизму можно только позавидовать, ведь вы сами являетесь человеком-локомотивом для благоприятных перемен в жизни.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев на этой неделе ожидает неожиданный поворот. Особенно благоприятным период будет для творческих представителей знака. Возможно, вы получите прибыль или прославитесь. В конце недели необходимо уделить внимание своему здоровью. Загородный отдых, массаж ли спа благотворно подействуют на ваше самочувствие.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе Рыб посетит озарение, прояснятся некоторые ситуации, на поверхности окажутся вопросы, которые вы раньше не замечали. Неделя будет иметь судьбоносное значение для влюбленных представителей знака. Развитию отношений, как ни парадоксально, будет способствовать ваш отказ от свиданий в первой половине недели.