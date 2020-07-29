Президент Украины Владимир Зеленский провел видео-конференцию, в ходе которой участники обсудили строительство мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

Об этом в среду, 29 июля, информирует пресс-служба Офиса президента.

Так, глава государства в ходе онлайн-встречи отметил важность чествования памяти жертв Холокоста в Украине и поддержал создание мемориального центра.

"Многие украинцы носят высокое звание Праведника народов мира. Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев во время Холокоста. Создание мемориала очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Глава наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский заявил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа, но и для других национальностей, представители которых также погибли там. В их число входят украинцы, белорусы, поляки и представители других национальностей.

"У нас одинаковые цели - бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива - не просто памятник, это будет выдающийся мемориал, где откроют и музей, и центр исследования, который будет способствовать повышению толерантности в обществе и таким образом будет иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и ее международного признания. Такие институты во всем мире создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц", - сказал Щаранский.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подчеркнул, что новый мемориал должен дать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм. Также, по его мнению проект привлечет внимание всего мира к украинской истории.

"Это третье поколение, которое знает о Холокосте. Но если об Аушвице знают почти все, то история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна. Я хочу, чтобы в Киев приезжали увидеть мемориал "Бабий Яр", чтобы понять, что здесь произошло", - сказал Рональд Лаудер.

Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский добавил, что проект будет оказывать существенное влияние на имидж Украины.

"Мы хотим серьезно и чувственно говорить о том, что произошло 80 лет назад. И с этой историей смотреть и понимать, как нам жить в будущем. Этот проект оказывает большое влияние на имидж Украины и то, как люди будут понимать современную Украину", - отметил он.

В состав наблюдательного совета был также включен первый президент Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что будущий мемориал должен быть объективно правдивым, честным и гуманным.

"Проект интересный, важный и всеобъемлющий. Однако мы должны спроектировать его так, чтобы не было разночтений. Нам нужно сделать все так, чтобы он соответствовал самым высоким гуманитарным целям", - заявил он.

По словам министра иностранных дел и вице-канцлера Германии в 1998-2005 годах Йошки Фишера, основной целью этого проекта должно стать просвещение и обращение к молодому поколению.

"В этом проекте мы используем новейшие технологии, чтобы сохранить историю", - отметил Фишер.

В свою очередь член наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", экс-нардеп и рок-музыкант Святослав Вакарчук отметил, что строительство комплекса является вопросом сохранения справедливой истории Украины.

"Очень важно показать, что Украина является частью цивилизованного мира, который уважает свою память, знает свою историю", - сказал он.

Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта, а также координацию сторон при подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Напомним, что российский режиссер Илья Хржановский, который является художественным руководителем проекта "Бабий Яр" предложил создать нетрадиционный и креативный мемориал, напоминающий что-то среднее между парком ужасов и Диснейледном на месте, где были убиты десятки тысяч евреев, ромов, военнопленных и пациентов психиатрических больниц.

Ранее мы писали, что в Наблюдательный Совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" вошла Нобелевская лауреат по литературе, писательница из Беларуси Светлана Алексиевич.